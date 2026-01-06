00842B元月除息0.7元創新高！年化殖利率8.7％ 想領息最晚這天買

台新美元銀行債券15年期以上ETF(00842B)，今年即將首次除息囉！台新投信初估每單位配息0.7元，優於過去一年各季的0.5、0.55、0.055、0.6元，創成立以來的新高配息。

季配息的00842B，以今天收盤價32.17元計算，單次殖利率約2.18％，年化殖利率達8.7%。

00842B預計16日除息，想要參與領息的投資，最晚要在15日買進，就能在2月2日領到錢。

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 (00842B)研究團隊表示，總體環境來看，通膨雖仍具黏著性，但已較高峰明顯回落，市場焦點逐步由「抑制通膨」轉向「穩定經濟成長」，長天期優質債券的殖利率水準與潛在資本利得空間同步浮現，成為投資人布局中長期穩定現金流的重要選項。

對於希望在利率波動環境中，仍能持有相對穩定資產的投資人而言，銀行債具備「防禦中帶有收益彈性」的特性，適合納入核心資產配置。

00842B研究團隊進一步指出，債券ETF透過分散持債與被動追蹤指數機制，有效降低單一發行人風險，並提供透明、便利的投資管道，相較直接投資單一債券ETF具備流動性佳、交易門檻低、資訊揭露完整等優勢，適合作為固定收益部位的策略。面對市場不確定性仍高的投資環境，透過債券ETF進行有紀律的資產配置，有助於提升整體投資組合的穩健度與長期韌性。

00842B追蹤的指數成分債，聚焦於信評良好、財務體質穩健的銀行債券，有助於在追求收益的同時，兼顧風險控管。

