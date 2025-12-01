00878三進三出！剔除3檔納入鈊象、京元電子

▲國民台股ETF國泰永續高股息（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 00878成分股三進三出，調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，國民台股ETF國泰永續高股息（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增三檔為京元電子、鈊象、臻鼎-KY；刪除三檔為微星、萬海、大聯大。

國泰投信指出，此次新增的京元電子、鈊象、臻鼎-KY是因股利分數達標而被納入，其中刪除微星、大聯大，則是因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，因此本次同步刪除；萬海則因ESG評級變動而剔除。

法人分析，「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」本次調整，維持該指數向來較穩健與低周轉率的特性，換股檔數不多，有利其所連結之ETF費用率降低。該指數著重企業中長期的配息穩定性，不以大量換股或單一年度較高的名目殖利率為訴求，降低景氣循環股或單一產業比重過高之機率。

此外，國泰投信旗下市值型ETF「國泰台灣領袖50 ETF（00922）」，其追蹤指數為MSCI另一旗鑑級台股市值型指數「MSCI台灣領袖50精選指數」也同步進行成分股調整，新增致茂、貿聯－KY、永豐金、華南金、欣興、川湖、健策、信驊、金像電、京元電子、創意11檔個股；刪除中鋼、長榮、台泥、統一超、技嘉、研華、力旺、和碩、矽力*-KY、旭隼10檔，因市值排序變化而新增或刪除，惟中鋼因EPS表現未符指數標準而被剔除。

國泰投信ETF研究團隊指出，市值型ETF與高股息型ETF的投資目標截然不同。市值型ETF主要聚焦台灣大型企業，納入如台積電、台達電等具高度成長潛力但股息相對較低的公司，適合作為核心配置，為投資組合奠定基礎。

相較之下，高股息型ETF則以股利率為篩選重點，國泰投信表示，波動度相對較低，適合追求穩健並有現金流需求的投資人。建議若投資人本業收入穩定，可採「市值型7成、高股息3成」的比例；若風險偏好較低且重視現金流，則可提高在高股息ETF比重，以兼顧成長與息收，打造更具韌性的資產配置策略。

