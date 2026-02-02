00878二月除息0.42元！年化殖利率7.4％ 經理人這樣說

161萬1138位投資人請留意！「國民ETF」國泰永續高股息(00878)，今天公告首季預估配息，每單位擬配息0.42元，優於前2季的配息數字，若以今（2）日收盤價22.47元計算，單次配息率1.86%，年化殖利率約7.47。

此次除息交易日為2月26日，想要參與領息的投資人，最晚要在25日買進，就能在3月23日領錢。

國泰投信分析台股後市，2月11日封關日前震盪是常態，應適度將部分資金轉向高股息ETF，如擁有國泰永續高股息(00878)今天已公告最新一季配息內容，引爆市場話題。

廣告 廣告

資產管理業者分析，00878具備三大優勢，才能穩坐高股息ETF受益人數第一的寶座，2025整年度受益人和規模俱增，其中，基金規模從2024年底的3763億元，截至2025年底，已增長至逾4602億元，增加839億元。

法人表示，00878第一大優勢就是規模大、人氣高，觀察1月以來，每日的日均成交量都有8萬多張，是全台整體ETF的十倍之高，一月規模更一度突破4700億元大關，創成立以來新高，明顯是ETF市場的核心標的，儘管2025年高股息ETF紛紛調整配息策略，影響配息金額，但00878人氣始終保持領先。

從證交所每月公布的ETF定期定額戶數可發現，00878截至2025年底，維持高達27.9萬戶的忠實購買力在支撐買氣，亦是前20大ETF平均戶數的2倍以上，定期挹注基金規模持續長大。

00878第二大優勢是「成份股的產業足夠均衡」，追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，MSCI（明晟）是全球最具影響力的指數公司之一，所編製的指數被視為投資界的「參考標準」，為全球機構投資人如主權基金、退休基金等配置資產時最重要的參考基準，標榜嚴謹、透明且不能隨意更動，被納入指數的成分股皆為行業中的佼佼者，00878成分股布局在金融業、電子產業和傳統產業時，不會選到配息或獲利波動過大的景氣循環股。

第三大特色是00878成立時間夠久，而且一如既往，始終穩守嚴格的配息機制和策略。00878經理人江宇騰說明，投信公會分類的高股息ETF總共有22檔，其中只有6檔成立超過5年，00878從2020年7月成立至今邁入第六個年度，累積高達21次的季配息跟填息紀錄，都在官網透明揭露給投資大眾公開判斷。

更多品觀點報導

00981B過年後除息0.062元！連2月不變 年化殖利率7.9％

將來銀存放款淨增額年增1.7倍、1.5倍 瞄準明年虧為盈

