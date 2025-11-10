00878具落後補漲空間 5檔ETF布局攻略一次看

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 近期台股在創高後進入震盪整理階段，市場資金重新評估估值與獲利動能。市場聚焦多檔市場熱門ETF表現，以下是國泰證期整理解析國泰永續高股息（00878），兼具AI題材與高息優勢的群益台灣強棒（00982A），或聚焦優質高息成分股的富邦特選高股息30（00900）最新動向：

1、國泰永續高股息（00878）

台股創高後震盪回檔，高股息ETF展現抗跌韌性，00878成分股仍有半數在季線下方，具落後補漲空間。本月公布每股配息0.4元，除息前最後買進日為11月17日，提前布局有望同時參與股息與資本利得，吸引長期資金進場配置。

2、主動群益台灣強棒（00982A）

北美CSP持續擴大資本支出，AI軍備競賽帶動電源、水冷散熱、組裝等供應鏈營運成長。00982A成立以來績效逾4成，本月配息0.334元，年化殖利率達9%，具備參與AI行情與高息雙優勢，成為市場關注的主動式台股ETF亮點。

3、富邦特選高股息30（00900）

美股科技財報優於預期帶動台股信心回升，景氣燈號轉為黃紅、顯示景氣持續回溫。MSCI全球市場指數將台股權重由2.23%調升至2.25%，有望吸引外資活水，高股息ETF伺機布局，00900以優質高息成分股為核心，長線穩健受關注。

4、安聯台灣高息成長（00984A）

今年高股息ETF震盪加大，資產配置重要性提升。00984A為市場唯一主動式高股息ETF，並採成長因子策略，相較傳統高息ETF，波動更低、成長性更佳，在台股高位階震盪下更具優勢，兼具配息及成長動能，吸引穩健資金配置

5、中信關鍵半導體（00891）

台積電自2026年起針對5奈米以下先進製程進行連續四年漲價，供應鏈全面受惠，台經院上修2025年GDP至5.94%，TSIA預估半導體產值達6.5兆、年增22.2%。00891本季配發0.60元，年化配息率12%，參與成長同時享高現金流。

