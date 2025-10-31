00878年終配息0.4元！今年現金殖利率7.7％ 經理人這樣說

168萬7499位投資人請留意！「國民ETF」國泰永續高股息(00878)，今天公告第4季預估配息，每單位擬配息0.4元，維持上一季的配息數字，若以今（31）日收盤價21.72元計算，單次配息率1.84%。除息交易日為11月18日，想要參與領息的投資人，最晚要在11月17日買進，就能在12月12日領錢。

檢視00878今年配息，今年第1季配0.5元，第2季配0.47元，第3季配0.4元，加上這次配息0.4元，合計今年配息1.77元，如果以首季除息前一個交易日收盤價22.96元計算，一路參與除息，今年領到的現金殖利率約7.7％。

00878經理人異動，由江宇騰（如上圖，記者李錦奇攝影）接任，他今天指出，00878成立至今，快速累積上百萬股民及逾4500多億元的基金規模。雖然今年眾多高股息ETF因下修殖利率引起市場討論，但建議投資人應綜合考慮每一檔高股息ETF的歷次殖利率、填息能力、費用率、周轉率，而非以單一指標作為選股邏輯，投資採取定期定額，才能避免時機風險，自律存股也更有機會累積財富。

00878原任基金經理人游日傑則指出，台股單日成交量若擴大到7000-7500億元，將是投資人警惕的時間點。投資人如果單押市值型ETF或高股息ETF，風險相對較高，建議以高股息搭配市值型，投資組合會更均衡，例如00922搭配00878，比重各半，投資會更具有CP值。 江宇騰說，00878具有以下3大特色：

特色一、高股息特性、費用親民低廉受青睞

根據Bloomberg統計，台灣加權報酬指數近10年股息貢獻度達39.76%，近20年更高達58.80%，顯示股息在長期報酬中扮演關鍵角色。00878採季配息機制，追蹤指數結合ESG永續選股邏輯，挑選大市值、具獲利與配息能力的企業，基金在2024年實際總費用率為0.42%，若排除成立未滿1年之ETF，在高股息ETF中最親民低廉，內扣費用更從2021年至2024年呈階梯式逐年遞減，成立以來亦維持低周轉率、產業分散性的重要特色，讓散戶大眾能確實享有低成本的投資優勢，落實普惠金融。

特色二、具成長潛力，掌握AI與金融雙主軸

在AI熱潮推動下，台灣電子供應鏈持續受惠。2025年台灣資通訊外銷訂單年增率達33.1%，顯示AI伺服器需求強勁。00878成分股中，AI及Apple「雙A」類股占比達50.02%，涵蓋聯電、聯發科、日月光等具熱門題材股，有望受惠於半導體產業成長動能。

同時，金融股在利率環境改善下，獲利回升。觀察過往台股歷年表現，在台股長線多頭，類股輪動下，金融類股常有落後補漲的情形。其中國泰金、中信金為00878前兩大成分股，股價亦有望先蹲後跳。

特色三、產業輪動，布局電金傳三大商機

00878以均衡配置為核心，涵蓋電子、金融與傳產三大產業，能在景氣循環中發揮分散風險效果。經濟部統計處資料指出，台灣外銷訂單暢旺，帶動台股屢創新高，顯示電子供應鏈未來需求持續暢旺，且根據Bloomberg統計，美股長期本益比已持續上調，而台股仍位於相對低位，未來在AI與綠能轉型等新科技商機推動下，台股還有望迎來新一輪評價提升；更重要的是，2026年碳稅制度上路，ESG概念股將重回市場目光，00878作為台灣最大ESG ETF，深具長期配置價值。

