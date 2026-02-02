00878最新一季配息揭曉！預估金額較前一季提升 2/26日除息

國泰投信今（2）日公告，國泰永續高股息（00878）每股擬配 0.42 元，以收盤價 22.47 元估算，單次配息率 1.87%，預計 2 月 26 日除息，最後交易日為 2 月 25 日。收益分配則在 3 月 23 日發放。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 擁有 170 多萬受益人的台股高息ETF——國泰永續高股息（00878）最新一季配息出爐！國泰投信今（2）日公告，每股擬配發 0.42 元，以收盤價 22.47 元估算，單次配息率 1.87%，預計 2 月 26 日除息，最後交易日為 2 月 25 日。收益分配則在 3 月 23 日發放。

2020 年 7 月 20 日，00878 以一股 15 元的親民售價掛牌後，迄今持續保持「高人氣」。國內資產管理業者分析，台灣投資人因有領息需求，高股息始終是市場交易重心，00878 具三大優勢，才能穩坐高股息ETF受益人數第一的寶座：

一、受益人、流動性與基金規模俱增：去（2025）年更在台股上漲帶動下，其ETF規模自 2024 年底的 3,763 億元，增長至 4,602 億元，增加了 839 億元。另觀察今年元月以來，00878 每日的平均成交量達 8 萬多張，流動性為全台整體ETF的 10 倍之高，元月規模更一度破 4,700 億元大關，創成立以來新高。

儘管去年多檔高股息紛紛調整配息策略，致出現「降息潮」，但 00878 人氣始終保持領先，據證交所每月公布的ETF定期定額戶數中可發現，00878 至去年底均維持 27.9 萬戶的買氣在支撐，亦是前 20 大ETF平均戶數之兩倍以上，定期挹注基金規模持續長大。

二、成分股的產業足夠均衡：00878 追蹤「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選30指數」，MSCI（明晟）是全球最具影響力的指數公司之一，所編製的指數常被視為投資界的參考標準，為全球機構投資人如主權基金、退休基金等配置資產時之重要參考基準，標榜嚴謹、透明且不能隨意更動，被納入指數的成分股皆為行業中的佼佼者，00878 成分股布局在金融業、電子產業和傳統產業時，不會選到配息或獲利波動過大的景氣循環股，為一檔具「攻守兼備」特性的高股息。

三、嚴守穩定配息機制和策略：觀察 00878 自 2020 年成立以來 21 次配息紀錄（不含本次），皆未出現任何沒有填息的情況，有兩次最快僅用 1 天即完成填息、最慢則是 2022 年二月花了 332 天才順利填息。當年二月先是爆發了烏俄戰爭開打、後續美國聯準會（Fed）激烈升息，導致全球股市重挫。但換句話說，00878 也算是一檔「100% 高填息」的高股息ETF。

國泰永續高股息ETF經理人江宇騰說明，投信公會分類的高股息ETF總共 22 檔，其中僅 6 檔成立超過 5 年，00878 自成立至今邁入第六個年度，累積的 21 次季配息與填息紀錄，都在官網透明揭露供大眾判斷。隨著這幾年，市場已逐漸明白，追求絕對高配息金額或過高的年化配息率，可能有損整體報酬，但 00878 能做到讓百萬人青睞，紀律投資，真的相當不容易。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

