00878配息今入帳！170萬股民迎84億元資金活水

進一步統計 12 月 4 日，表現呈逆勢上揚、近一周也同時打敗大盤的原型台股ETF共有 6 檔，其中有 5 檔的金融股比重較高 （示意圖）

[Newtalk新聞] 隨年末消費旺季與「雙 12」檔期到來，台股ETF投資人也迎來資金活水。擁有「國民 ETF」稱號的國泰永續高股息（00878）今年第四季配息已於今（12）日正式入帳，本次共有近 170 萬股民領息，配息總金額約 84.5 億元。國泰投信指出，累計今（2025）年全年共計配發 356.85 億元。

00878 本次填息約只花了 2 個禮拜，截至昨（11）日基金每股淨值為 21.22 元，目前收益平準金 0.54 元、資本平準金 5.68 元，可分配金額相當充足；這半年來，00878 股價跟配息都相對平穩，預估年化殖利率約 7～8% 左右，提供充足的現金流外也讓可預期的被動收入更穩定。

廣告 廣告

國泰永續高股息（00878）基金經理人江宇騰分析，今年台股受惠於 AI 應用爆發，大型權值股如台積電（2330）、聯發科（2454）等領軍衝鋒，帶動加權指數與市值型 ETF 表現亮眼。然而，在波動的市場環境中，聚焦高息股的 ETF 仍展現獨特的資產配置價值。透過篩選機制，高股息 ETF 對於追求風險分散，或以退休規劃為目標的保守型投資人而言，是不可或缺的一環。

作為台灣首檔採用季配息制的 ESG 高息 ETF，江宇騰表示，00878 帶來現金流，讓投資人能更有彈性地運用資金，無須頻繁盯盤，並可搭配定期定額策略，享受長線投資時相對安心的體驗。

展望後市，江宇騰表示，隨著全球股市維持高檔震盪，供應鏈重組態勢延續，台商積極佈局美國及東南亞市場，有望帶動銀行端的海外企金放款及專案融資需求增溫。此外，美國聯準會（Fed）今年共計已降息 3 碼，市場普遍預期，明（2026）年將維持緩步降息節奏，引導債券價格回升，對於持有龐大債券部位的壽險型金控而言，有助於評價面回升，成為推動金控獲利成長的關鍵引擎，台股13家金控獲利今年前 11 月累計獲利 5,309.46 億元，強勁的獲利表現，進而成為明年企業配息的重要資本。

檢視 00878 投資組合，至周三（10 日）前十大持股：國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、聯電（2303）、聯發科（2454）、華碩（2357）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、廣達（2382）、元大金（2885）以及瑞昱（2379）；產業分布展現「攻守兼備」特性，其中金融保險占 34.18%，提供防禦基底，有望受惠金控獲利成長與降息循環利多；半導體業占 22.97%、電腦及週邊設備 17.1%、通信網路 7.17%，掌握 AI 高速運算、邊緣運算及供應鏈升級的長線趨勢。

面對 2026 年，市場預期將呈現「科技成長、金融回升」雙主軸行情，加上碳費開徵，00878 透過具備產業分散性與 ESG 選股因子，對希望參與台股成長契機、同時掌握現金流的投資人而言，將是前瞻且具競爭力的選擇。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台積電月減不怕、一圖看填息率100％！分析師喊：年底3萬點不是夢

11月ETF定期定額排行一次看！ 00878、00919戶數月減 這兩檔排名連二月跳升