00878金融股比重約35%穩健抗震 專家：農曆年後布局勝率高

[Newtalk新聞] 台股高檔震盪、國際股市波動加劇之際，資金配置思維正從「單壓飆股」轉向「攻守並重、結構分散」。一方面，AI長線趨勢未變，先進製程、封裝、記憶體與伺服器鏈仍握有成長主旋律；另一方面，降息循環與景氣放緩預期，使高股息與金融權值的防禦角色重新被市場重視。

以下是國泰證期整理解析市場聚焦五檔台股ETF。

國泰永續高股息ETF（00878）

1月國際股市震盪，台股高檔整理，00878產業配置均衡、具防禦性。基金持有逾4成AI供應鏈與約35%金融股，兼顧成長與穩定。降息循環下，金融股具避風港優勢，農曆年後表現勝率高，震盪時可分批布局。

主動群益台灣強棒（00982A）

多頭行情下主動操作更具優勢，00982A成立8個月含息報酬達60%，明顯勝過大盤。基金聚焦AI規格升級題材，涵蓋先進製程、封裝、PCB、記憶體與廠務工程，一檔掌握多元趨勢，回檔可伺機加碼。

富邦台50（006208）

台積電財報亮眼、出口動能強勁，加上台美關稅利多，推升台股續強，距32000關卡不遠。AI需求仍未見泡沫，終端應用持續擴張，預期大型權值股今年仍具表現空間，006208可作核心配置。

主動中信台灣卓越（00995A）

台股站穩32000並挑戰33000，00995A自1/22上市以來表現亮眼。基金以動能、資金與獲利多重篩選，聚焦AI千金股，涵蓋信驊、聯發科、光聖等，自上市以來淨值上漲6.2%，動能強勁。

安聯台灣高息成長（00984A）

00984A於1/19完成除息並當日填息，自去年7月成立以來績效逾20%，為高股息ETF第一。主動式高股息結合成長因子，相較傳統高股息更具彈性與成長性，適合中長期穩健投資配置。

