00881股民看過來 三大關鍵亮點先睹為快

【記者柯安聰台北報導】2025年台股雖遇上關稅風波，大盤仍走出震盪向上走勢，加權指數更在31日盤中刷新高創29909點，最後收28963亦刷新收盤最高紀錄，其中漲勢高度集中於電子類股與AI族群，國泰投信表示，台股在強勢科技國家隊加持下，仍有機會持續挑戰高點。國泰投信旗下高含「積」量、匯聚台股科技龍頭企業的國泰台灣科技龍頭（00881）在31日發布2026年首次收益分配評價結果，基金將在明年1月20日除息，最後買進日為1月19日，股息將在2月12日發放。



00881今年開市場之先例，基金有三大突破，帶動基金規模增加逾新台幣100億元。第1大突破是為更貼合ETF投資主題，基金由「國泰台灣5G PLUS ETF基金」更名為「國泰台灣科技龍頭ETF基金（原名：國泰台灣5G PLUS ETF基金）」，幫助投資人快速辨識ETF成分股，從名稱上便能判斷該檔基金掌握台系科技類股，並聚焦AI產業龍頭。第2大亮點是今年國泰投信與日本大和資產管理公司合作，看準台灣科技國家的堅強實力，成功在東京證交所上市追蹤00881的「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」，讓日本投資機構與散戶不用出國或是申辦台灣證券帳戶，也能參與台股市場，其跨境連結ETF於東京證交所掛牌短短3個多月，規模成長達524%。



此外，00881還有第三突破點，即00881與國泰旗下另外一檔市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）在金管會放寬ETF單一持股上限至大盤權重後，即跟進調整指數規則，目前基金最大成分股台積電占比達41.53%，讓想追逐科技成長趨勢的投資人更能追逐投資目標，為00881更添市場競爭力。



國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇表示，展望明年，AI有望帶動台系產業鏈全年保持出口暢旺，加上在今年聖誕行情結束後，外資即將歸隊，台灣擁有垂直分工與技術領先優勢，在全球市場中難以取代，台股即將迎來「元月行情」，此時操作可側重AI類股比重較高的ETF，以追逐產業整體成長的思維調整資產配置。



00881基金聚焦台灣最具競爭力、兼具流動性與獲利能力的30檔大型科技類股，其中有近9成5的成分股遍布AI產業上、中、下游以及周邊族群，包括護國神山台積電，伺服器代工巨頭鴻海、廣達、緯創，以及IC晶片設計龍頭聯發科、聯詠及瑞昱，此外基金也納入散熱大廠奇鋐，探針卡設計廠旺矽，幫助投資人打包AI龐大的長期商機。



國泰投信旗下另一檔台股ETF國泰股利精選30（00701）與00881同樣為每年除息2次，31日官網同步宣布明年初次收益分配評價結果，00701成分股有66%精準聚焦金融保險業，市場預期2026聯準會還會持續降息，帶動資本市場維持高檔表現，金融業前景備受看好，投資人可透過00701參與金融產業成長契機。（自立電子報2025/12/31）