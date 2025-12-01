00900配息降至0.075元 單次配息率0.56%
[Newtalk新聞] 台股高息ETF富邦特選高股息30ETF（00900）今（1）日公布月配息金額。根據富邦投信官網公告，00900 預估每受受益權單位配發 0075 元，本次除息日 12 月 16日，想要參與本次領息的客戶，最晚須於 12 月 15 日前持有或買進，發放日為明年 1 月 12 日。
此次配發金額 0.075 元，較上一期實際配出的 0.1 元調降 0.025 元，先前連續 13 個月配 0.1 元的紀錄也中斷。對此，富邦投信回應，因 00900 近期規模增加，將微幅調降配息金額，以維持配息特性。該檔ETF之最新規模約 377.05 億元。以今日收盤價 13.28 元計算，這檔月配息的ETF單次配息率約 0.56%。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
