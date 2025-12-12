00910第一金太空衛星股價噴漲5％ 成12月海外ETF漲幅冠軍！

近期太空衛星產業最引起矚目的兩大消息，一是巨富馬斯克可望在明年中推動SpaceX進行IPO，資金募集與投資火力備受期待，同時也帶動多檔太空衛星股同步飆漲；二是聯準會第3度降息，且宣佈重啟購債挹注市場流動性，利多推升太空衛星股價重現飆漲行情，今(12)日太空衛星股純度最高的ETF第一金太空衛星(00910)收在43.36元，大漲5.04%。

統計12月以來，多檔海外股票ETF強勢上揚，前5名表現均逾5%，特別是第一金太空衛星，上漲逼近15%，累計近1年、2年、3年漲幅分別達55.75%、169.48%、193.37%，大幅超越其他檔海外ETF。

另外，5G、日股、半導體也都是這波表現亮眼的主題，依序為：元大全球5G、中信日本商社、兆豐洲際半導體，及國泰費城半導體漲幅皆逾5％。

第一金太空衛星ETF經理曾萬勝分析，多數太空衛星企業屬於中小型新創公司，倚賴銀行融資以利產業擴張營運，持續降息緩企借貸成本、改善獲利前景，太空衛星產業燒錢營運成本壓力降低，尚未實現穩定獲利，降息對這些高度成長型公司帶來強烈正面影響，可望刺激太空衛星產業擴大經濟活動，像是增加策略性融資、企業購併推動等。

近期第一金太空衛星成份股中的飆漲題材包括，11日漲幅逾35%的Planet Labs(星球實驗室)發佈財報超預期消息，且達成損益兩平，驅動股價飆漲。此外，星球實驗室亦提出財測，今年銷售將進一步上修最高可達2.89億美元，高於華爾街預估值。

星球實驗室為全球商用衛星影像企業，針對全球空對陸進行影像觀測，提供高頻率、高解析度的全球影像數據和分析服務，應用於政府、各行業及非營利組織，於航太與國防應用提供強力後援資訊。

此外，還有AST Spacemobile(AST太空通訊)開發DTC衛星直連手機通訊及寬頻技術，同時將與大型電信商AT&T、Vodafone等取得合作，開啟全球衛星直連手機通訊無死角，此外，該公司也將在近期發設新一代衛星Block2，擴大服務涵蓋率，並接續至明年第一季持續發射計畫。

第一金太空衛星ETF追蹤Solactive太空衛星指數投資，採取大語言模進行成份股檢視篩選，掌握最新太空發展變動趨勢話題，投資30檔太空衛星關鍵企業，採取均權配置策略，目前涵蓋四大投資主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星，及太空探索等，核心投資區域鎖定太空發展重要國家，包括：美國、日本、歐洲、台灣、韓國等地。

