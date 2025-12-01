00915年終除息升至0.35元！全年現金殖利率5.5％ 這天入帳

凱基優選高股息30(00915)年終配息初估出爐！每受益權單位數預計配發0.35元，是一年來的最高配息金額，本次除息交易日訂在12月16日，想參與除息的投資人，最後買進日為15日，預計明年1月13日發放配息。

季配息的00915，今年前三季配息分別為0.5元、0.21元、0.29元，加上這次的0.35元，今年一共配發1.35元，若以今年首次除息的前一日收盤價24.5元計算，一路抱股不賣，並參與每次除息，則今年的現金殖利率約5.51％。

