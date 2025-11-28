00918年終配息0.565元！全年殖利率逾10％ 領息最晚這天買
(00918) 大華優利高填息30年終配息初估出爐！官網公告每單位將配發0.565元，高於上季配發的0.52元，這次將於12月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在12月17日買進，本次股利將在明（115）年1月13日發放。
以今天收盤價22.52元計算，單次殖利率2.5％，年化配息率10％。
季配息的00918，今年前三季分別配息0.7元、0.7元、0.52元，加上這次的0.565元，今年一共配息2.485元，如果以首季除息的前一日收盤價23.14元計算，一路抱股不賣，且每次都參與除息，則全年的現金殖利率約10.7％。
展望台股，00918經理人郭修誠指出，AI相關供應鏈經歷近3年大漲後，市場對投資成效、獲利的檢視會更加嚴格，造成本益比的修正引發近期的股價波動，但與2000年科技泡沫並不相同，當前AI需求實際存在且持續，美國科技巨頭的營運現況穩健、現金流強勁，足以支撐資本支出持續擴張，預期2026年AI仍是驅動市場成長的主動力。
郭修誠表示，展望明後年，法人普遍預估，台股企業盈餘仍有雙位數成長，獲利趨勢維持下，台股仍極具投資吸引力。產業方面，2026年AI伺服器規格更迭將是亮點，建議關注伺服器、半導體、PCB、散熱模組等供應鏈核心，掌握長線成長機會。金融股方面，在匯率與關稅影響可控下，加之核心業務穩健成長，近期金控獲利表現多見上修，2026年有望維持穩健步調。
對應近期大盤震盪，郭修誠表示，息收型商品多較具抗震力，因此建議投資人在資產中納入高股息ETF作為核心配置。以長期投資角度來看，透過成長型與價值型的分散配置，有助投資人更有效率的達成財務目標。有鑑於今年市場震盪加劇，投資人不妨透過定期定額方式，買進長期含息報酬率績優、配息與填息效果較優的高股息ETF，維持投資紀律也降低擇時風險。
掛牌已三年的00918，追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，成立以來累計配息10次，順利填息7次，也帶動00918今年以來定期定額戶數成長超過7成，成為存股族新歡。
