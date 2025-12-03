00918高填息實力 12月17日最後買進

近期市場高度關注AI是否陷入泡沫化，造成台股在2萬7000點上下劇烈震盪。（00918）大華優利高填息30經理人郭修誠指出，AI相關供應鏈經歷近3年大漲後，市場對投資成效、獲利的檢視會更加嚴格，造成本益比的修正引發近期的股價波動。但郭修誠強調，與2000年科技泡沫並不相同，當前AI需求實際存在且持續，美國科技巨頭的營運現況穩健、現金流強勁，足以支撐資本支出持續擴張，預期2026年AI仍是驅動市場成長的主動力。

郭修誠表示，展望明後年，法人普遍預估，台股企業盈餘仍有雙位數成長，獲利趨勢維持下，台股仍極具投資吸引力。產業方面，2026年AI伺服器規格更迭將是亮點，建議關注伺服器、半導體、PCB、散熱模組等供應鏈核心，掌握長線成長機會。

廣告 廣告

對應近期大盤震盪，郭修誠建議，投資人可在資產中納入高股息ETF作為核心配置，來提升抗震力。今年市場震盪加劇，投資人不妨透過定期定額方式，買進長期含息報酬率績優、配息與填息效果較優的高股息ETF，維持投資紀律也降低擇時風險。

根據大華銀投信官網資訊，00918成立以來累計配息10次，順利填息7次。強大的填息實力，造就00918掛牌不到3年含息報酬率即突破100％的亮眼成績，更讓00918今年以來定期定額戶數成長超過7成，成為存股族新歡。00918近日公告最新配息，每單位將配發0.565元，預計將在12月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在12月17日買進。

（文中所提之個股、ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。）