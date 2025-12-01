00919公告配息額0.54元 估年化配息率10.07％

00919群益台灣精選高息ETF公告第11次配息。（圖／方萬民攝）

00919群益台灣精選高息ETF今天（1日）公告第11次配息金額0.54元，預估年化配息率10.07％，該檔受益人數達128萬人，已連續11季配息率超過10％，預計12月16日除息，12月15日為最後買進日。

統計00919在2025年度共配息2.52元，年化配息率仍有11.75％，由於00919大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低；採季配息，每年3、6、9及12月除息。

法人分析，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，也可搭配市值型或主動式台股ETF，透過不同股性互補讓台股ETF整體配置更能因應大盤高檔震盪行情。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

飯店房卡秒變Costco入場證 內行人揭「免辦卡神招」8.3萬人看完狂喊長知識

外包臨時工竟爆打家犬「牙斷血流」 PChome急停合作發聲致歉

爸花百萬買「鴨子」遭正妹疑假貨 鑑寶專家：你先站穩！價值跌破眼鏡