00919再配0.54元 年化配息率逾11%

▲群益台灣精選高息（00919）今（1）日公布最新配息，每股配0.54元，與前次維持同樣水準。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 群益台灣精選高息（00919）今（1）日公布最新配息，每股配0.54元，與前次維持同樣水準，除息日預計訂於12月16日，最後買進日為12月15日，明年1月13日入帳。

00919擁有128萬受益人，資產規模達4026億元，今日公布最新配息，每股配0.54元，今年4季分別配出0.72元、0.72元、0.54元與0.54元，合計2.52元，以今日00919收盤價21.45元推估，年化配息率達11.75%，超過1成以上。

根據公告，00919本次將於12月16日除息，欲參與配息者須在12月15日前完成買進，預計明年1月13日將把現金配息撥入帳戶。

法人分析，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，也可搭配市值型或主動式台股ETF，透過不同股性互補讓台股ETF整體配置更能因應大盤高檔震盪行情。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



