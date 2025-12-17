00919填息了！2天達陣 128.3萬投資人開心收息

百萬國民台股ETF：群益台灣精選高息ETF(00919)，第11次除息填息了！今日在金融股大漲帶動下，00919最高漲至22.2元，順利完成填息，總計只用了2天時間，也讓參與第11次填息的投資人股利實質落袋。

統計00919在2025年度共配息2.52元，年化配息率約11.75%。

00919昨日公布成分股調整，本次調整持股8進8出。

成分股納入： 1215 卜蜂、2027 大成鋼、2211 長榮鋼、2357 華碩、2887 台新新光金、3036 文曄、3702 大聯大、8422 可寧衛*

廣告 廣告

成分股刪除： 1442 名軒、2371 大同、2393 億光、2439 美律、2520 冠德、3592 瑞鼎、5508 永信建、8299 群聯

群益投信指出，00919的最新持股，在電子、傳產、航運、金融都配置一定的比例，具有分散風險的樣態，本次新增的8檔均為獲利成長的潛力高息股，刪除的8檔為獲利衰退的既有成分股，包括其中3檔配置比例不高的營建股。

值得一提的是，本次新增台新新光金(2887)，加上既有的國泰金(2882)、中信金(2891)、富邦金(2881)，匯集了更多存股族偏好穩健的金融股。

由於00919大型股及金融股配置比重提高，波動度降低。

00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，連續11季維持年化配息率10%以上。

更多品觀點報導

台灣大哥大女子公開賽升格國際賽 總獎金加碼至1千萬

日職軟銀鷹、火腿鬥士來台PK中華隊、中信兄弟 中信卡友優先購票

