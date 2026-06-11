00919息利雙收最後買進日6/15
【記者柯安聰台北報導】受中東地緣政治風險再起影響，台股10日大跌1478.9點，創下史上單日第6大跌點紀錄，11日盤中高低振盪千點，也讓大盤豬羊變色。6月以來全球金融市場不平靜，台股也上演大怒神，大盤上沖下洗千點來回震盪，統計大盤6月以來已下跌3.37%，反觀人氣暢旺的台股ETF同期間表現，維持正報酬的有24檔，其中價量齊揚的前10檔中，除了3檔反1外，其他包括群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高股息(00878)、元大台灣價值高息(00940)..等清一色都是台股高息ETF，顯示出在大盤震盪之際，資金湧向能有高息收保護的台股ETF。
市場法人表示，6月以來10檔價量齊揚的台股ETF中，群益台灣精選高息ETF在6月以來日成交均量為19.3萬張為這10檔中的最佳人氣王。據了解，00919第13次配息金額為1元，是連續第2季創新高，預估年化配息率為連續13季維持10% 以上，延續了高又穩的配息政策，今年來更是上漲近4成，息利雙收最可期，讓許多投資人卡位息利雙收投資契機。00919本次除息日為6月16日，參與除息最後買進日為6月15日。
群益投信台股ETF研究團隊強調，高息型ETF在大盤震盪之際，能彰顯出穩健高息的特性。市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。
群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，回歸基本面，台灣第1季經濟成長率14.55%，主計總處上修2026年經濟成長率9.64%，顯示台股實質經濟成長足以支撐今年台股漲幅。目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股目前僅是處在短期估值增速高於企業帳面價格增速的過度階段，整體趨勢並未改變或下修，短線修正只是估值修正與擠泡沫的過程，而非長線多頭的終結。（自立電子報2026/6/11）
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