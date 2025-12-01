00919配息出爐！配出這個數字、今年配息率仍有11%

00919公告配息。圖為台股示意圖。

台股ETF人氣排行第四大的群益台灣精選高息（00919）1日公告配息，根據群益投信公告，每受益權單位擬配發0.54元，今年第4季配發金額持平於上一季度，以1日收盤價21.45元換算，單季配息率為2.52%，今年實際配息率來到11.22%，除息日為12月16日、領息日為2026年1月13日，此次參與除息的最後買進日為12月15日。

群益台灣精選高息受益人數為1,281,714人，追蹤臺灣精選高息指數，今年市價含息上漲0.23%，採季配息，每年3月、6月、9月、12月除息；截至11月28日，前十大成分股及權重依序為國泰金（2882）14.79%、中信金（2891）13.65%、富邦金（2881）12.44%、聯電（2303）9.3%、長榮海運（2603）6.36%、聯詠（3034）4.02%、群聯（8299）3.64%、世界（5347）3.37%、陽明海運（2609）3.09%、長榮航（2618）2.89%。

廣告 廣告

回顧群益台灣精選高息今年前三季配息，金額依序為0.72元、0.72元、0.54元，單配息率依序為3.03%、3.20%、2.47%。2024年全年配息金額為2.8元，實際配息率為11.13%。

就填息表現來看，群益台灣精選高息今年第3季花了39個交易日完成填息。

【看原文連結】

更多udn報導

同學年薪300萬 他悔恨當初「拒絕台積電」苦勸1事

街上驚見「詭異骷髏狗」路人嚇到尖叫 辛酸故事曝

Google留一星怕被肉搜？新功能匿名留言設定在這

維生素C能預防感冒？醫曝攝取過量會有這些症狀