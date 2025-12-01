00919配息0.54元 估年化配息率10.07%

【記者柯安聰台北報導】擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF 00919公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919群益台灣精選高息ETF公布第11次配息公告，00919本次預估配發金額為0.54元維持前一季水準，以12月1日收盤價21.45元來計算，00919預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上，本次除息日為12月16日，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2026年1月13日。



市場法人表示，近期大盤漲跌震盪劇烈，但高息 ETF 的抗震力相對強。此外，台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，市場資金輪動有時，若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心，但從存股角度來看，長期持有、累積張數，是穩健投資打造現金流的投資好工具。近期適逢政府普發1萬現金，據了解，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，也連續11季維持年化配息率10%以上，不啻為現階段投資人善用普發1萬元的理財好選擇。









ETF理財達人表示，雖然高息ETF今年處在一片降息風中，不過，統計00919在2025年度共配息2.52元，年化配息率仍有11.75%。由於00919大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股。00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。



市場法人強調，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，也可搭配市值型或主動式台股ETF，透過不同股性互補讓台股ETF整體配置更能因應大盤高檔震盪行情。（自立電子報2025/12/1）