00919配息0.54元，最後買進日12/15！連11季年化配息率破10%…熟齡族想月領1萬要買幾張？





群益台灣精選高息（00919）將在12月16日（二）除息，12月15日（一）為最後買進日！本季配息0.54元，與前一季相同。以昨日（12/1）收盤價21.45元估算，年化配息率約10.07%，已連續11季維持10%以上。市場法人分析，大盤近期震盪劇烈，但高息ETF抗震力強；若投入約120萬元買入56張00919，每月約可領1萬元現金流，適合作為退休理財工具。

擁有逾128萬受益人的00919於12月1日公告最新收益分配，每股配息0.54元，最後買進日在12月15日，除息日為12月16日，股息預計於2026年1月13日入帳。

配息組成「回歸股利」，填息速度與穩定度受關注

ETF理財達人指出，儘管今年高息ETF籠罩在降息預期的市場氛圍中，00919最近4季仍分別配發 0.72、0.72、0.54、0.54 元，2025年度合計配息2.52元，年化配息率達11.75%，連11季維持10%以上，仍是穩健打造現金流的利器。

廣告 廣告

外界經常質疑00919「填息慢」，甚至認為配息是「左手換右手」。上一季0.54元雖花了30多天才填息，但其中89%為股利所得，理財粉專「艾蜜莉-自由之路」表示：「配的合理，心裡也會紮實一點！」

她分享，過去00919配息常由「高比例資本利得」或「高比例的收益平準金」組成，而本次則有89%為「繳稅代號54C的股利所得」，顯示本次配息是利用「成分股的股利」，更符合高股息ETF精神。

艾蜜莉指出，00919選股邏輯是從市值前300大企業中，篩選獲利穩定、流動性佳、殖利率優異的標的，並透過分散與權重上限控管降低集中風險。投資人只要能「合理的長期投入」或「找到適合時機點分批買進」，即可降低成本落在高點的風險，安心等待填息。

AI需求與金融股助攻，高息與市值型ETF可互補

法人分析，在全球AI應用爆發之下，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，有望支撐盤面多頭氣勢。而金融股則可能因投資收益改善、Fed降息壓低壽險業避險成本，展現成長動能。

整體來說，高息ETF涵蓋多元產業、具穩定股利成長性，但投資上需具備耐心。若從退休現金流角度出發，「長期持有、累積張數」比短線追漲殺跌更能穩健提升資產。

法人建議，熟齡投資人可一方面持有00919等高股息ETF建立穩定現金流，另一方面搭配市值型或主動式台股ETF，以不同股性互補，強化投資組合在高檔震盪行情下的韌性。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

「特優里長」盜賣獨居嬤2千萬房產！「新屋主上門催租」才知被轉售…3大防詐步驟＋信託一次看懂

睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命

42歲護理師400天減掉一個自己！104→53公斤、內臟脂肪22變1…不靠瘦瘦針與藥物，超勵志減重秘訣公開



