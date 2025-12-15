00919重倉三大金控、年化配息連11季破10%！法人評析一次看

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 在快速變動的市場環境中，投資人除了追求資本增值，也越來越重視穩健收益與產業趨勢的掌握。台灣ETF市場提供多元投資策略，從科技創新、金融高息，到新能源與成長題材滿足不同需求。

以下是國泰證期整理解析本周市場聚焦五檔ETF，分別高息金融（00919）、科技龍頭（00881）、大型權值股（006208）、綠能電動車與AI自駕（00896）、以及兼顧成長與股息的高息ETF（00984A）的內容。

群益台灣精選高息（00919）

台美股市創高、Fed降息利多激勵壽險金控獲利亮眼。00919重倉三大金控42%，受惠金融獲利上揚。12／16除息，單季配0.54元，年化配息率連11季逾10%。建議投資人持續買進累積張數，穩健創造被動現金流，兼具收益與成長潛力。

國泰台灣科技龍頭（00881）

00881成立5年共配5.25元現金股利，總報酬達180.45%。歷經5G與AI浪潮仍繳亮眼成績，九成以上為AI概念股，涵蓋台積電、聯發科、鴻海等科技巨頭。投資人可分散布局半導體、零組件與電腦周邊，一檔掌握AI長線趨勢與產業輪動契機。

富邦台50（006208）

AI商機與終端電子拉貨帶動出口強勁，11月出口達640.5億美元、年增56%，創15年最大增幅。經濟成長推升GDP上看7.37%，支撐股市續強。大型權值股表現亮眼，台股年底前有望再創高峰，富邦台50將持續受惠於經濟擴張動能。

中信綠能及電動車（00896）

輝達12／2發表全球首款自駕推理視覺語言模型，帶動自駕熱潮。00896持股鴻海、聯發科、台積電、台達電等皆為核心受惠股。鴻海更與輝達合作無人車計畫。該ETF本季配息0.6元，年化報酬逾12%，兼具高息與AI自駕題材成長潛力。

安聯台灣高息成長（00984A）

00984A自7／14掛牌至12／11未含息報酬9.02%，高股息ETF績效居冠。10月年化配息率近8%，主動操作搭配成長因子，波動性低且報酬穩定。相較傳統被動高息ETF，具更高成長性與抗震力，適合長期持有、兼顧息收與價差報酬的投資人。

