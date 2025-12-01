00922、00878兩大MSCI台股雙旗鑑指數調整

【記者柯安聰台北報導】依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。



法人分析，「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」本次調整，維持該指數向來較穩健與低周轉率的特性，換股檔數不多，有利其所連結之ETF費用率降低。該指數著重企業中長期的配息穩定性，不以大量換股或單一年度較高的名目殖利率為訴求，降低景氣循環股或單一產業比重過高之機率。



此外，國泰投信旗下市值型ETF「國泰台灣領袖50 ETF（00922）」，其追蹤指數為MSCI另一旗鑑級台股市值型指數－「MSCI台灣領袖50精選指數」也同步進行成分股調整，新增致茂（2360）、貿聯－KY（3665）、永豐金（2890）、華南金（2880）、欣興（3037）、川湖（2059）、健策（3653）、信驊（5274）、金像電（2368）、京元電子（2449）、創意（3443）等11檔；刪除中鋼（2002）、長榮（2603）、台泥（1101）、統一超（2912）、技嘉（2376）、研華（2395）、力旺（3529）、和碩（4938）、矽力*－KY（6415）、旭隼（6409）等10檔，主因市值排序變化而新增或刪除，惟中鋼因EPS表現未符指數標準而被剔除。



觀察MSCI台灣領袖50精選指數的核心理念，是協助投資人在布局台灣頂尖的50大權值股時，也能夠捕捉其中低碳轉型進程表現領先的企業，整體產業比重上，也較傳統市值型指數更為均衡。追蹤該指數的00922，更是國內首檔在ETF單一持股上限放寬後，成功提升台積電權重至對齊大盤目標的市值型ETF。截至11月25日，台積電權重已超過42%，相較傳統市值型ETF，00922在避免過度集中風險上更具有優勢，並可同步受惠鴻海、聯發科、台達電、廣達等「護國群山」的成長動能，適合定期定額納入長期投組。



國泰投信ETF研究團隊指出，市值型ETF與高股息型ETF的投資目標截然不同。市值型ETF主要聚焦台灣大型企業，納入如台積電、台達電等具高度成長潛力但股息相對較低的公司，適合作為核心配置，為投資組合奠定基礎。相較之下，高股息型ETF則以股利率為篩選重點，波動度相對較低，適合追求穩健並有現金流需求的投資人。透過兩者搭配，投資人可望更全面掌握台灣具代表性的優質企業，不論市場題材更迭或類股輪動，皆有機會參與成長紅利，提升整體投資效益。配置建議方面，若投資人本業收入穩定，可採「市值型7成、高股息3成」的比例；若風險偏好較低且重視現金流，則可提高在高股息ETF比重，以兼顧成長與息收，打造更具韌性的資產配置策略。（自立電子報2025/12/1）