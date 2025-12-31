00927元月除息0.91元！年化殖利率狂飆16.6％ 寫新高紀錄

群益半導體收益（00927）2026年元月即將除息，群益投信今天公布了配息初估0.91元，創成立以來的新高配息。本次除息交易日為明(2026)年1月19日，想領息的投資人，最後買進日是1月16日，就能在2月13日領錢。

以今天收盤價21.84元計算，單次殖利率約4.1％，年化殖利率高達16.6％，改寫新高記錄。

每季配息的00927，今年一共配發1.18元股利。若以首季除息前一天（1月21日）收盤價18.35元計算，若一路抱股至今不賣，並參與每次除息的話，全年殖利率約6.4％。

00927是首檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，並在每年5月與12月重新審核成分股，以精準掌握半導體高息股，同時搶先布局隔年具股息及股價成長潛力之優質半導體股。

財富管理專家表示，2025年在AI引領市場行情下，台灣半導體股表現亮眼，觀察台股高息ETF在2025年的表現，00927全年上漲近28.24%，毫無懸念拔得頭籌，而再觀察2025年00927的配息紀錄，更是次次填息，可說是讓投資人股息、價差雙頭賺。

本次配息躍升，不僅是給投資人帶來大驚喜，也突顯產業與高息策略的結合，能提供投資人一次滿足產業配置與存股收益的投資需求。

市場法人表示，現階段全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，加上CSP同步發展其自身的ASIC晶片，也有助為台廠帶來新商機，這些趨勢都將持續帶動台灣半導體產業鏈發展，包括IC設計、晶圓代工、封測、設備商等上、中、下游供應鏈料將持續受惠，為整體產業增長增添動能。

像00927這類台股半導體收益ETF更是投資人可多加善用的工具，既能掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，一舉兩得。

