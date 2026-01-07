00927漲5.72%勝大盤居冠 配息0.91元 估年化配息率16.7%

台股示意圖。資料照



2026年台股開紅盤以來，大盤已上漲5.57%，不過在創高後，許多投資人難免居高思危，也對頻創新高的台股投資不知從何下手，市場法人認為，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，若選擇具有投資主題性的像是半導體收益ETF，更可期待息利雙收。

統計台股高息ETF在大盤創高期間今年來表現，其中群益半導體收益(00927)上漲5.72%成為唯一勝大盤表現的台股高息ETF。像00927這類台股半導體收益ETF更是投資人可多加善用的工具，既能掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，一舉兩得。

廣告 廣告

投信法人表示，00927是全台第一檔可作為存股訴求的半導體高息ETF，藉由指數精準篩選出獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。2025年在AI引領市場行情下，台灣半導體股表現亮眼，觀察台股高息ETF在2025年的表現，00927全年上漲近28.24%拔得頭籌。

而再觀察2025年00927的配息紀錄，更是次次填息，可說是讓投資人股息、價差雙頭賺。群益半導體收益（00927）最近一次配息金額為0.91元，預估年化配息率近16.7%。

這次00927配息躍升，不僅是給投資人帶來大驚喜，也突顯產業與高息策略的結合，能提供投資人一次滿足產業配置與存股收益的投資需求。除息日訂於1月19日，因此想參與00927本次領息的投資人，最晚需在1月16日買進。

群益半導體收益ETF經理人謝明志謝明志強調，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，目前四大CSP與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展其自己的ASIC晶片，可望為台廠帶來相關AI商機，預期未來將為NV系統與ASIC陣營同步發展格局。

在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對AI位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。

更多太報報導

輝達黃仁勳亮相全新Rubin平台! 郭明錤劃７重點、VR200 NVL72機櫃全年上看７千櫃

【一文看懂】黃仁勳CES開釋物理AI 你懂了沒? AI要從螢幕走出來、台灣站在最好的位置

快訊／輝達黃仁勳赴CES揭曉Rubin新平台！3奈米六款晶片亮相、台廠台積電鴻海廣達入列