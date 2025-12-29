00929升級豪華陣容！台積電、聯發科入列 專家點評：修正過往2大缺失

台灣指數公司日前公布最新指數定期審核結果，ETF復華台灣科技優息（00929）迎來罕見的大幅調整，不僅名單出現明顯換血，更一口氣迎來台積電、聯發科與大立光等重量級指標股進駐，市場形容此次調整宛如「科技股全明星到齊」。對此，不敗教主陳重銘在臉書發文分析，此次調整明顯是為修正之前的兩大缺失，00929這次「重生」的意義重大。

陳重銘表示，00929華麗轉身，投資人買單嗎？當初挾著首擋月配息股票ETF光環，又搭上台股多頭行期，00929成為不少投資人的心頭好，規模也持續成長。然而從2024年中起開始「降息」，股利減少外股價也不給力啊，00929的投資人不禁煩惱，該何去何從啊？

陳重銘指出，00929的問題在於一開始的指數設計，因為瞄準高股息，而且要月配息。所以寧可選高配息的聯電，也不選高成長的台積電，直接放掉未來資本利得的空間，導致股價持續在低檔排徘徊。再來就是換股頻率，當初為了減少換股的費用，設定一年只更換一次成分股！但是也等於在賭未來一年的表現，一但換錯股票了，也無法立即的止損與因應。

陳重銘說，00929這次的指數調整，明顯要修正前面的兩大缺失。第一就是納入「配息很差」的台積電，明顯是瞄準資本利得，資本利得可以拿來配息，還有助於淨值的成長。再來就是換股頻率已從每年1次（6月）改為每年2次，新增了12月的年度審核，可以更快速的反應市場的變化。

陳重銘認為，最後就是將成分股，由40檔增加至50檔，除了可以更分散風險之外。也可以新增生技醫療、綠能環保、數位雲端這三大類別，讓布局更完整。00929這次「重生」的意義重大，明顯修正個過去的缺點，再補足了更多的特點，我個人是持肯定的態度。​



