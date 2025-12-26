00929納入台積電！換股增16檔棄6檔 名單一次看

臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」成分股定期審核結果，新增16檔成分股，其中包含台積電、聯發科等重量級權值股，另剔除6檔成分股，影響所及，追蹤該指數的復華台灣科技優息ETF（00929）也將跟著換股，可望提高對大盤加權指數的關連度。

此次成分股納入和刪除變動，將自12月26日(星期五)交易結束後生效(亦即自12月29日星期一起生效)。並於指數定期審核生效日(含)起設有 8 個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在8個交易日內調整。

成分股納入(16)：

2330 台積電、2393 億光、2454 聯發科、3008 大立光、3563 牧德、3680家登、4915 致伸、4966 譜瑞-KY、5536 聖暉*、6188 廣明、6488 環球晶、6548 長科*、6561 是方、6803 崑鼎、8422 可寧衛*、8454 富邦媒

成分股刪除(6)： 2451 創見、3078 僑威、3617 碩天、4961 天鈺、6197 佳必琪、6206 飛捷

