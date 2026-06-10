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▲00929股民帳上賺逾1,100萬！908張抱到笑。（圖／unsplash提供）

復華台灣科技優息（00929）今年漲勢凌厲，位居高股息績效王，也讓不少投資人荷包滿滿。近日有網友在Threads分享，自己持有908張00929，截至目前帳面獲利已突破千萬元，卻也陷入「捨不得賣、又想獲利了結」的兩難。貼文曝光後，引發網友熱議，有人建議「可以分批落袋為安」，也有人直呼「這就是長期抱得住的威力」。

該名投資人透露，自己持有00929多達908張，平均成本18.42元，以市價30.98元計算，帳面獲利已達1,133萬元，報酬率約67.75%，且尚未計入持有期間領到的配息。千萬元獲利擺在眼前，這位股民坦言陷入「續抱還是獲利了結」的心理掙扎。

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貼文曝光後，網友看法則呈現兩派。部分網友認為，帳上獲利已相當可觀，若擔心市場波動，適度分批落袋為安並不失為穩健作法；也有人認為，仍看好00929成分股表現與台股科技題材，只要基本面未變，續抱仍有機會享受後續上漲空間。

00929今年表現亮眼，主要受惠成分股中的科技股走強，包括聯發科、聯電及大立光等個股，成為推升績效的重要功臣。聯發科今年以來漲幅超過180%，聯電漲幅逾140%，大立光也上漲超過40%，讓00929在高股息ETF中脫穎而出，近一年績效達84.83%，不僅優於0056、00878、00919等熱門高股息ETF，也超越不少主動式台股基金，成為高股息ETF中的績效王者。

存股達人指出，對一般投資人來說，或許很難像這名網友一樣，一口氣持有900多張00929，但若能長期累積，仍有機會靠時間與報酬放大資產。若一年前投入100萬元在00929，以近一年報酬率84.83%估算，如今資產規模約可成長至184.8萬元。

相較之下，0056、00878、00919、00918雖然近12個月配息率高於00929，但近一年總報酬相對落後；若同樣投入100萬元，一年後資產規模約比00929少20萬元以上。這也提醒投資人，挑選高股息ETF不能只看配息率，總報酬表現同樣是關鍵。

▼100萬投入高股息ETF，一年後資產差多少？（資料來源／彭博，資料截止日期：2026/05/29）

除了股價表現外，00929的配息能力也受到投資人關注。截至6月8日，00929資本損益平準金為12.85元，若以目前每單位配息0.26元估算，理論上可支應約49個月配息，市場也因此期待未來配息仍有調升空間。

存股達人指出，高股息ETF過去常被投資人視為「領息工具」，但近年台股產業結構由AI、半導體與電子零組件帶動，部分高股息ETF若成分股具備成長性，除了配息之外，也有機會同步參與股價上漲行情。換言之，高股息ETF的投資重點，已不只是配息率高低，更要觀察指數選股邏輯、成分股產業分布、填息能力與總報酬表現。

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