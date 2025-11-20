■00929配息再創新高 科技股息成市場避風港

文．理財周刊新聞中心

在AI熱潮推動下，台股加權指數歷史性地站上兩萬八千點大關。然而，指數屢創新高，市場的「懼高症」也隨之而來。在聯準會降息時程未明、全球地緣政治風險猶存的背景下，投資人陷入「既想參與AI盛宴，又怕買在高點」的兩難。如何在波動的市場中，找到一個既能參與科技趨勢、又能穩健收穫現金流的「攻守兼備」型資產，成為當前顯學。

過去，科技股常被視為「高風險、高成長、低股息」的標的，但如今台灣科技業尤其是半導體與AI供應鏈，已成全球核心產業。隨著企業邁入「獲利高原期」，台灣科技龍頭不僅擁有關鍵技術與議價能力，也能穩定創造現金流，從「成長股」升級為複合型的「價值成長股」，不僅擁有成長動能，也願意將豐厚的營運成果，以高股息回饋股東，「科技息收」正悄然成為市場新主流。

在此趨勢下，兼具高品質、高股息科技股的ETF產品逐漸脫穎而出，受到投資人青睞。其中，作為台灣首檔月配息科技ETF的【00929 復華台灣科技優息ETF】，近期配息動向，更是成為市場焦點。

就在市場擔憂高點震盪、部分高股息配息縮水之際，復華投信11月公告，00929預估每月配息金額自0.08元上調至0.09元，創近一年新高，也是今年第三度調升，單月增幅達12%。此舉提振57萬名受益人信心，並吸引官股與大戶回補。

除了提高配息，也調整選股規則：(1)將成分股從40檔擴增到50檔。 (2)除了原有的八大電子產業外，新增「生技醫療」、「數位雲端」與「綠能環保」，參與更多新興題材和趨勢產業。 (3)成分股定審從一年一次，調整為一年兩次，更能及時反映市場變化。

00929能在波動劇烈的科技股中維持穩定息源，關鍵在其追蹤的「特選臺灣科技優息指數」篩選機制。首先，聚焦台灣科技股，掌握AI、半導體等主流趨勢；其次，剔除連續虧損或ROE為負的公司，確保真實獲利；再從中挑選股息殖利率居前的企業，並以波動度與配息穩定性作最終篩選，留下真正營運穩健的50檔成分股。

此外，00929以其優異的填息紀錄著稱。統計至今年11月，今年以來共除息10次，皆順利完成填息，其中更有9次是在除息當日即完成填息，展現了「穩定配息」與「快速填息」的雙重優勢。

在台股高檔震盪、類股輪動加速的環境下，與其焦慮地追高殺低、顧此失彼，不如回歸「資產配置」的核心。投資人可留意以「攻守兼備」為主題的科技高股息ETF。00929以穩健邏輯持續提升配息（從0.05元、0.07元、0.08元至0.09元），展現其捕捉科技獲利並轉化為「月月配」現金流的實力。在AI長期趨勢與科技業穩健獲利支撐下，00929有望持續扮演高股息ETF的領頭羊，成為震盪市場中投資人的「定心丸」。

