00929配息維持0.1元！3月3日除息 年化殖利率6.2％

復華台灣科技優息（00929）過年後除息初估出爐！復華投信今天公布，00929擬配息0.1元，維持上個月配息金額，除息交易日是3月3日，想參與除息的投資人，最後買進日是3月2日，就能在3月27日領錢。

以今日收盤價19.2元計算，單次殖利率約0.52％，年化殖利率約6.25%。

月配息的00929，配息金額是在2024年4月達到高峰，除息配發0.2元；3個月後開始下滑，同年12月除息降至0.05元，因而引發投資人熱議。

去年5月，00929除息拉高到0.07元，8月起又拉高至0.08元，11月再拉高至0.09元，去年12月又提高至0.1元，配息水準逐步回升。

