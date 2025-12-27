00929「16進6出」納入台積電！ 三檔ETF換血一次看

三檔台股ETF 26日指數定期審核結果出爐。（圖／pixabay）

臺灣指數公司26日公告包含復華台灣科技優息（00929）、兆豐電子高息等權（00943）、中信上櫃ESG 30（00928）共計三檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果。

00929追蹤的「特選臺灣上市上櫃科技優息指數」採「16進6出」，新納入的16檔分別為，台積電、億光、聯發科、大立光、牧德、家登、致伸、譜瑞-KY、聖暉*、廣明、環球晶、長科*、是方、崑鼎、可寧衛*及富邦媒；刪除的6檔為：創見、僑威、碩天、天鈺、佳必琪及飛捷。

00943 在此次在50檔成分股中新增及刪除各20檔，成分股納入20檔，分別信錦、國巨*、宏碁、微星、群光、億光、新巨、全漢、威強電、僑威、優群、台星科、由田、力致、碩天、中磊、飛捷、精誠、啟碁、群電。

成分股刪除20檔，分別仁寶、精元、聯陽、臺慶科、漢科、安勤、凡甲、台勝科、永崴投控、正文、致伸、緯軟、天鈺、世界、中光電、茂達、力成、南電、南茂、達方。調整設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在3個交易日內調整。

00928則在此次在30檔成分股中新增及刪除各四檔，成分股納入富喬、穩懋、雙鴻、新應材等四檔，成分股刪除中光電、合晶、宏捷科、國統。

法人指出，三家成分股26日盤後生效，預計有數個交易日的指數調整過渡期，手上有成分股的投資人要留意股價近期變動可能來自於ETF們的買進或是賣出。

