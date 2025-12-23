00933B晉身千億債券ETF 單月規模增逾百億

上週（12/15～12/19）債券ETF規模逆勢成長至3.04兆元，單週增加225.8億元，其中，國泰10Y+金融債（00933B）近1月（11/20～12/19）規模成長113.3億元，居債券ETF之冠，基金規模突破千億元，進入全台唯9檔的千億級債券行列。 00933B基金經理人鄭凱允表示，通膨放緩疊加勞動市場轉弱，使聯準會政策逐步轉向關注就業情況。不過投資人仍需留意，雖然11月非農就業人數優於預期，但新增職位集中於醫療業，產業間動能不均；且失業率上揚，創2021年以來新高，顯示勞動市場惡化風險仍高。

廣告 廣告

鄭凱允表示，若失業率進一步升溫，Fed可能釋出更多降息空間，美債利率有望續降。基於勞動市場下行速度加快，預期 2026年降息循環將延續，建議投資人可善用中長天期投資等級債券，以捕捉潛在收益機會。

國泰投信ETF研究團隊指出，過去一週，美債利率呈現「先升後降」的走勢，分析原因為市場縮減降息預期而回升，隨後受 CPI（消費者物價指數）遠低於預期、失業率上升等消息影響而回落。近期聯準會官員釋出偏鴿談話，指出當前利率比中性利率高 50-100個基點，代表未來仍隱含降息空間；在市場持續消化聯準會降息預期期間，過去一個月來，全台資金也更加聚焦投等債標的，其中產業債部分以金融債最受矚目，也推動國泰00933B規模上升。

00933B聚焦高盛集團、美國銀行、花旗集團及摩根大通等金融巨頭，且發債機構橫跨全球，目前股價約16.45元，每張不到2萬元。

更多品觀點報導

永豐金數位幕僚計畫規模創新高 DAWHO新增「大戶Plus」升等權益

永豐金證股票禮品卡化身「好運刮刮卡」！裝入全家福袋賣 最高十倍奉還

