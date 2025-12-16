00939元月除息維持0.072元！連4月不變 想領息最晚這天買

每月配息的統一台灣高息動能ETF (00939)，最新收益評價出爐，預計每受益權單位配發0.072元，維持連4個月不變。本次除息交易日為明（2026）年1月2日，想領息的投資人，最晚要在今年12月31日買進，就能在明年1月26日領到錢。

以今天的收盤價14.31元計算，單次殖利率約0.5％，年化殖利率約6％。

此次將是00939在2026年首次除息，回顧最近12次除息，一共配息0.71元，若以今年首次除息日前一天（2024.12.30）收盤價14.22元計算，一路抱股參與每次除息的話，全年的現金殖利率約5％。

廣告 廣告

00939自去年8月開始除息以來，曾連續5個月配息0.063元，之後連續5個月配息0.05元，今年6月降至0.04元，今年7月拉高至0.068元，10月拉高至0.072元，並維持至這次，應可讓投資人有倒吃甘蔗的感覺。

更多品觀點報導

大華銀00983B、00984B首配息 3檔債券ETF元月除息一次看！

國壽投資型保單推「亞太三盈」委託投資帳戶 獨家「三盈策略」

