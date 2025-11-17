00939年終除息維持0.072元！全年配息倒吃甘蔗 想領息最晚這天買

每月配息的統一台灣高息動能ETF (00939)，最新收益評價出爐，預計每受益權單位配發0.072元，維持連3個月不變。本次除息交易日為12月2日，想領息的投資人，最晚要在12月1日買進，就能在12月24日領到錢。

以今天的收盤價13.93元計算，單次殖利率約0.51％，年化殖利率約6.2％。

由於此次也將是今年最後一次除息，回顧最近12次除息（含本次），一共配息0.71元，若以這12次的首次除息日前一天（2024.12.30）收盤價14.22元計算，一路抱股至今，參與每次除息（含此次），全年的現金殖利率約5％。

廣告 廣告

00939自去年8月開始除息以來，曾連續5個月配息0.063元，之後連續5個月配息0.05元，今年6月降至0.04元，今年7月拉高至0.068元，10月拉高至0.072元，並維持至這次，應可讓投資人有倒吃甘蔗的感覺。

更多品觀點報導

三井住友海上收購霸菱18%股權！注資14.4億美元 加入董事會

元大首檔主動ETF來囉！00990A鎖定AI新經濟 不配息設計

