00940再配0.045元、明年1月8日除息 自成立來已42.3萬人下車

[Newtalk新聞] 主打月配高股息型台股ETF——元大台灣價值高息（00940）周一（22 日）公告最新配息，每股擬維持配發 0.045 元，除息日訂在明年 1 月 8 日，預計 2 月 2 日入帳。以當日收盤價 9.27 元計算，單次配息率約 0.49%。

回顧 00940 配息表現，去年七月首度配發 0.05 元，之後金額下滑至 0.04 元；今年初受市場波動影響，連續數月配息降至 0.03元，直到下半年才逐步回升。近期配息已站穩 0.04 元以上，最新一次的 0.045 元也成為歷史次高水準。而今年來，00940 共配發了 0.425 元股利，也就是持有一張可領 425 元，換算為年化殖利率約為 4.67%。

主打高股息、月月配，以 10 元發行的 00940，在去年募集期間吸引逾 1,752 億元資金進場，尚未掛牌就躍升台股ETF前段班，被市場稱為「巨嬰」。不過，觀察受益人數變化，00940 的受益人數從去年成立時一度多達 998,196 人，受配息下滑影響，加上高股息今年來表現較台股大盤、市值型ETF等略遜一籌。迄今約一年半時間，就少掉了 423,321 人。

近一週，00940 的受益人數下滑 1,935 人，來到 574,875 人。

