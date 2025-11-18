00940成分股調整 新增中興電金寶等10檔

（中央社記者曾仁凱台北18日電）台灣指數公司今天發布指數定期審核結果，多檔指數成分股異動，其中，去年掀起台灣高股息ETF熱潮的元大台灣價值高息（00940）所追蹤的「特選台灣價值高息指數」，有多達10檔成分股異動。

根據台灣指數公司今天公告，特選台灣價值高息指數成分股新納入中興電、金寶、仁寶、彰銀、元大金、永豐金、統一超、信邦、瀚宇博、廣明等10檔。

同時有10檔原成分股遭刪除，包括東元、陽明、兆豐金、順達、京鼎、日月光投控、天鈺、頎邦、帆宣和群聯。

台灣指數公司表示，此次指數定期審核的成分股異動或權重調整，將從18日交易結束後，也就是11月19日起生效。而「台灣價值高息指數」定期審核生效日起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動的權重分配在5個交易日內調整。

00940去年曾掀起台灣高股息ETF申購熱潮，募集規模新台幣1752億元，創下台灣ETF新紀錄。不過今年台灣ETF市場由元大台灣50（0050）為首的市值型產品掛帥，高股息ETF熱潮退燒，根據證交所統計資料，00940最新資產規模降到1025億元。（編輯：黃國倫）1141118