00940配息調高到0.045元！ 58萬股民開心
元大台灣價值高息（00940）公告最新配息金額，這次調升到每單位0.045元，也是今年第二度調升配息，讓58萬受益人相當開心。以今天（25日）收盤價9.11元計算，年化配息率約6%，預計12月10日除息。
相較於季配高股息吹起降息風，月配高股息近期逆勢升息，00940除了是第一檔降息踩剎車的月配商品，配息調升力道也相當顯著，從今年6月開始調升配息金額到0.04元後，本月份再度調升到0.045元，市場預期殖利率將有機會持續維持。
觀察歷次除息表現，最快填息次數是2天，00940這次配息金額調高，以今天收盤價（9.11元）換算，年息6%，將在12月10日除息，明年1月2日發放配息。
法人認為，00940從台股4月9日低點反彈至今，漲幅達27.8%，同期間含息績效在千億高股息ETF排名第二，僅次於0056，隨著這次指數調整汰弱留強，納入AI相關概念股，預計將為基金績效挹注正面表現。
◆本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
