00946年終除息0.058元！連4月不變 想領息最晚這天買
群益科技高息成長ETF（00946）12月除息初估出爐，預估每股配發0.058元，維持連4個月配息水準不變。本次除息日訂於12月3日，想參與領息的投資人，最晚需在12月2日買進，收益分配發放日則訂於12月30日。
若以昨（17）日收盤價9.92元推算，預估單次配息率約0.58%，年化配息率7%。
如果以今年來看，00946一共除息0.273元（含本次），如果以今年首次除息的前一交易日（1月7日）收盤價9.4元計算，一路抱股不賣，並參與本次除息的話，全年的現金殖利率約2.9％。
00946採月配息，自2024年8月首次配息以來，已16次配息，其中15次均完成填息，最近一次除息，只差0.01元變成完全填息。
