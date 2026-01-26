00947今年來規模飆升8成最高
【記者柯安聰台北報導】台股年前買氣狂熱，電子股輪動行情不斷，加權指數由半導體大二哥聯發科領軍繼續上攻，最高來到32184.38點，續創歷史新高，帶旺台股半導體類股漲勢遍地開花，從晶圓代工、IC設計再到記憶體，半導體次族群輪番上漲，使得台股有望驚驚漲，也帶動相關台股半導體相關ETF表現亮眼，其中，規模年至今增幅最高的00947台新臺灣IC設計ETF由聯發科及記憶體族群帶動，早盤上漲逾3%，再度拿下台股ETF漲幅之冠；若從規模來看，根據CMoney統計至1/23止，00947今年初以來規模也飆升81.7%，成為台股ETF中，績效、規模雙雙一馬當先的高人氣ETF。
00947台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，過往投資人對於IC設計龍頭聯發科的印象多停留在手機晶片，但近期聯發科的AI客製化晶片（ASIC）捷報不斷，在Google供應鏈取得合作，成功打入AI浪潮供應鏈，2026年ASIC營收有望達成10億美元目標，ASIC業務轉趨樂觀，除2026年獲利有望上修之外，2027年獲利的成長性強勁可期。
00947追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數，靈活的選股邏輯讓00947涵蓋近期熱門話題股，從聯發科、台達電等權值股外，因選股邏輯還包含了記憶體IC設計，熱門記憶體個股也是00947的座上賓。觀察00947 1月23日的投資組合，權重占比5%以上的成分股有群聯10.9%、華邦電10.4%、南亞科10.3%、台達電9.1%、聯發科8.9%、信驊8.3%及創意7.7%，囊括市場話題個股，也因為指數的篩選彈性及年至今逾2成的漲幅傲視主被動台股ETF的亮眼表現，使00947規模急速增加，年至今已經增加81.7%，居全台股ETF規模成長之冠。
台新投信建議，2026年AI硬體紅利興起，帶動記憶體超級週期帶旺，加上企業邊緣AI及相關應用逐一落地，ASIC商機正蓬勃發展，台灣半導體產業躬逢其盛，投資人現階段想布局台股，除布局「高含積量」ETF外，亦可考慮投組兼顧記憶體、ASIC兩大潛力族群，若擔心相關個股風險太高，不妨先破除指數高點魔咒，優先鎖定績優台股IC設計或半導體ETF，透過被動指數參與，更能穩健掌握AI長線升浪下的台股多頭機遇。（自立電子報2026/1/26）
其他人也在看
台股創新高32184！00927完成填息 經理人這樣看後市
台股今天早盤再度上攻，雖然台積電熄火，但在台塑、台化、台塑化漲停，以及聯發科、聯電等權值股上漲帶動下，再創歷史新高3萬2184點，連帶地，台股ETF也上揚，其中，1月19日除息的群益半導體收益ETF(00927)，今日開盤完成填息，統計此次填息之路僅6個交易日。品觀點 ・ 1 天前 ・ 發表留言
柯文哲自爆找綠「代孕換軍購」 游淑慧：給國民黨來一個回馬槍背叛？
前民眾黨主席柯文哲昨（25日）自爆，他曾對民進黨總召柯建銘表示，請民進黨放行《人工生殖法》通過代理孕母，他就會幫忙處理總預算與軍購案，給各方台階下，讓國家運作正常，沒想到民上報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
IC設計龍頭聯發科、股王信驊領軍！ 00947 年初迄今規模飆升八成
台股電子股輪動行情不斷，加權指數由半導體大二哥聯發科領軍繼續上攻，續創歷史新高，帶旺台股半導體類股漲勢遍地開花，從晶圓代工、IC設計再到記憶體，半導體次族群輪番上漲，使得台股有望驚驚漲，也帶動相關台股半導體相關ETF表現亮眼。太報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
志強-KY去年營收首破200億創新高 每股賺6.77元
（中央社記者潘智義台北26日電）國際知名運動品牌鞋類供應商志強-KY今天公布2025年自結合併營收新台幣203.74億元，首次突破200億元，創新高，較2024年增加10.5%；稅前淨利18.5億元，年減8.6%，每股盈餘6.77元，年減16.9%。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
勞動部：勞工去年平均每月加班16.2小時 年增1.5小時
為了解勞工工作狀況及職涯規劃等情形，勞動部發布「2025年勞工生活及就業狀況調查」。勞動部指出，近一年有延長工時者占36.3％，在有延長工時的勞工中，平均每月加班時數為16.2小時，對比上一年度的14.7小時，增加1.5小時。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「聯家軍」拉抬身價 00927盤中填息達陣！僅用6天息利雙收
[Newtalk新聞] 台股早盤在包括聯發科（2454）、聯電（2303）等半導體權值股帶動下走高，連帶台股半導體相關ETF的表現也跟著上揚。其中，於 1/19 日除息的ETF——群益半導體收益（00927）今（26）日開盤即完成填息，統計此次，00927 填息之路僅花 6 個交易日，有參與此次除息的投資人，將於 2 月 13 日領息。 觀察去（2025）年 00927 配息紀錄，次次皆填息，最短僅花 2 天即完成填息、最久為 310 天。此次配發金額 0.91 元為歷次最多，在台股「聯家軍」的拉抬下，僅歷經 6 個交易日，讓參與此次除息的投資人息收與價差兼得，約 6.49 萬受益人息利雙收。 群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，短期來看，預期台股農曆年節前將維持上漲格局，回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於 AI 帶動出口暢旺與消費成長，有助於為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。隨著 AI 應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，在 AI 長線趨勢不變下，台廠作為全球 AI 產業最重要的供應商，科技供應鏈完整，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。 00927 是首檔結合新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1則留言
金雨開發某鐵路智販機 同時標到大學智販機設置案
台灣最大智慧販賣機（智販機）製造廠金雨（4503）26日表示，2025年已成功得標眾多指標性機構的智販機設置點位，包括成大94台、高雄科大70台，及雲林科大27台等標案。由於金雨已向大股東-大宇紡織，租用彰濱廠的彰濱廠，並正式投產，可大幅擴充智販機的產能。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬季風暴重創美國天然氣 期貨價升破6美元
受冬季風暴席捲美國影響，取暖需求激增，加上風暴導致全美天然氣生產近1成停擺，美國天然氣期貨價格26日盤中攀升至每百萬英熱單位6美元之上，為2022年12月以來，再次觸及此價格水準。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
菲律賓渡輪翻覆15死 28人下落不明
菲律賓南部外海一艘客運渡輪翻覆，船上共載有 332 名乘客與 27 名船員。官方表示，事故已造成 至少 15 人罹難、316 人獲救，另有 28 人仍然失蹤，搜救行動持續進行中。 獲救乘客由救難...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣資安國家隊成功插旗日本 資安大聯盟成員「關楗」開創半導體身分治理
財經中心／綜合報導在全球資安威脅日益嚴峻之際，由台灣頂尖資安廠商組成之「台灣資安大聯盟」再度傳來國際捷報！大聯盟重要成員關楗股份有限公司（以下簡稱「關楗」）正式宣布，旗下 Keyper 無密碼身分管理平台成功獲日本 IT 解決方案龍頭 NSW 株式會社（以下簡稱 NSW）採用。這不僅代表關楗成為首個成功通過日本嚴苛市場驗證的台灣身分治理品牌，更彰顯了台灣資安大聯盟在推動「資安出海」與國際技術對接上的卓越成效。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
亞洲健康識能學會與泰國健康識能促進協會簽協議 (圖)
亞洲健康識能學會（AHLA）主席Tuyen Van Duong（左5）與泰國健康識能促進協會（THLA）主席瓦奇拉（Wachira Pengjuntr，右4）26日就第12屆亞洲健康識能國際大會簽署協議，來自台灣的亞洲健康識能學會榮譽理事長張武修（左3）、博士吳玲瑩（左2）、彰化秀傳紀念醫院藥學部組長陳釔菁（左1）、長庚大學校友總會幹部莊海華（左4）出席簽署儀式。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
載具「少做1事」領不到獎金…一堆人沒注意 正確設定流程一次看
114年11、12月統一發票已在1月25日開出，許多人開始忙著對獎。不過，你的發票「載具歸戶」有做好嗎？一名網友分享，自己完成「跨境電商電子郵件載具」歸戶後，陸續收到多則中獎通知，才發現過去錯過不少中獎機會，貼文引發熱議。財政部也提醒，使用者務必完成載具歸戶，才能查到發票、自動對獎，避免錯失領獎資格。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2則留言
記憶體股多收綠下「這檔」飆！解除處置後衝第2根漲停 爆破3萬張成交量
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（27）日收盤上漲253.4點，收32317.92點，上櫃指數則是上漲2.61點。而近期因為DRAM、Flash記憶體市場需求旺...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2則留言
成熟製程熱潮哪檔可買？別只看記憶體、被動元件 「同在6字頭」阮慕驊點名聯電勝出、直言矽晶圓仍躺
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導成熟製程價格上調題材點火，晶圓代工族群全面轉熱，聯電（2023）與力積電（6770）股價同樣站上6字頭，市場掀起「到底該買誰...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
記憶體紅到發燙！法人喊「這檔」EPS上看36.4元 攜手旺宏雙雙亮燈噴漲停
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導記憶體產業「超級循環」來臨，帶動DRAM、NORFlash與NANDFlash報價齊揚，相關個股成為市場追逐焦點。法人指出，供給端受原廠...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今年前三周逾4萬人下車、績效反倒漲了一成 00929做了哪些調整？
[Newtalk新聞] 台股月配高股息ETF「始祖」00929（復華台灣科技優息）日前因配息不如預期，自 2024 年起紛紛出現投資人「下車潮」。據集保所集保戶股權分散統計，今年來至上周五（23日），減少了逾 4.4 萬名受益人。 不過，時間同樣截至上周五，00929 的績效倒漲了 9.52%，若將本月的配息 0.1 元加回去，含息績效達 10.07%，今年元月以來漲幅位居前段班。短短時間內，這檔ETF近期有哪些轉變？ 「真正出現轉折的時間點，是在去年 12 月」，分析師陳相州（股添樂）發表影片指出，00929 出現幾項非常大的更動： 一、成分股從 40 檔增為 50 檔，還納進台積電：此有效平滑了 00929 成分股佔整檔ETF權重的比例，有助於穩定長期績效表現，較不過度向某幾檔比重較大成分股傾斜，造成因單一個股波動劇烈，對指數產生過大影響，也增加「挑中飆股」機率。而納入台積電，則是因該公司符合 00929 指數篩選規則。（台積電的股息殖利率確實較低，但 00929 對股息殖利率較相關的規定僅有「刪除近三年股息殖利率較低的 10%」） 二、擴大指數選股範圍，納入 3 新興科技產業：新新頭殼 ・ 1 天前 ・ 12則留言
「這股票」抽中就賺10.6萬！明天開放申購 過年賺紅包 華廣、明係也接力
[Newtalk新聞] 台股迎來「紅包行情」，本週共有三檔股票開啟申購，其中最受矚目的為 PCB 鑽針大廠尖點（8021）。根據計算，抽中一張尖點股票的潛在獲利高達 10.6 萬元，報酬率飆破 80%，吸引大量股民關注。不過，由於尖點近期股價波動劇烈，自今（26）日起被列入「處置股」，交易方式將改為人工撮合，每五分鐘撮合一次，市場憂心可能影響申購價差及抽籤行情。 尖點本次上市增資共釋出 255 張，承銷價 127 元，以 23 日收盤價 233 元計算，每股價差達 106 元，中籤一張就可現賺約 10.6 萬元，投資報酬率達 83.5%。尖點在最近 10 個交易日內已有 6 天觸及「注意股」標準，因此被櫃買中心列入處置股，處置期間自 1 月 26 日至 2 月 6 日，剛好涵蓋 1 月 27 日至 29 日的申購期及 2 月 2 日抽籤日，是否會縮小價差，成為投資人關注焦點。 除了尖點之外，本周還有兩檔股票接力申購。醫療器材大廠華廣（4737）為了償還銀行貸款辦理現增，承銷價為 50 元，以 23 日收盤價 54.5 元估算，中籤一張約可獲利 4,500 元，報酬率約 9%。自行車廠明新頭殼 ・ 1 天前 ・ 9則留言
外資自己打起來？南亞科目標價從41元到350元「天地價差」全曝光 記憶體股多空失控「這原因」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股記憶體族群才剛從處置陰影中走出，外資圈卻先爆發激烈內戰。指標股南亞科（2408）在23日解除處置後迅速成為焦點，外資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 15 小時前 ・ 發表留言