00947搭記憶體熱潮 漲幅居台股ETF第1
【記者柯安聰台北報導】儘管2026開年地緣政治紛擾頻傳，受到台積電大漲帶動，台股仍不畏艱難突破3萬點再創歷史新高，但除了台積電之外仍有許多股票走勢相當強勁。股王信驊（5274）1/6盤中一度上漲近4.5%，記憶體類股在報價持續上漲之下，相關類股如華邦電（2344）、群聯（8299）盤中大漲逾8%，南亞科（2408）、旺宏（2337）盤中更是一舉攻上漲停，其中旺宏已連續3天漲停，表現極佳，連帶使台新臺灣IC設計動能ETF（00947）盤中飆漲近4.5%，除了是1/6漲幅最大的台股ETF以外，近1季漲幅接近3成，勝過近半年掀起熱潮的主動式ETF，並於1/6同步創下股價歷史新高、首次突破20元等佳績。
根據研調機構集邦科技（TrendForce）發布最新報告指出，由於晶片產能不足、地緣政治不確定性以及全球半導體需求結構影響的推動，市場供給嚴重緊縮，本季一般型 DRAM 合約價格預計將大幅上漲55%至60%，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格也將季增33%至38%，激勵相關族群強勢上攻。
全台唯一聚焦在IC設計的ETF台新臺灣IC設計（00947）持續受惠，開盤即開漲並隨IC設計族群股價表現一路走高，大漲近4.5%，除囊括信驊等IC設計個股外，00947指數編製也與時俱進，將記憶體IC設計等相關細分產業納入指數採樣範圍，前7大成分股權重皆逾7%，分別為華邦電、聯發科（2454）、南亞科、群聯、台達電（2308）、信驊及創意（3443）。台新投信表示，00947含括許多高單價IC設計個股，透過1張約2萬元的ETF，能讓投資人有效參與IC設計個股的成長。（自立電子報2026/1/6）
