00952年終除息0.03元！連4月不變 想領息最晚這天買
全台首檔台股AI ETF最新一次配息出爐，凱基投信公告旗下凱基優選台灣AI 50 ETF (00952)，預計每受益權單位數配發0.03元，為調升每單位配息金額後連續4次維持此一配息水準，預計將於12月16日除息，明年1月13日發放，有意參與本次除息的投資人，12月15日為最後買進日。
凱基投信指出，台股AI供應鏈近年獲利明顯提升，回顧2020年以來，AI企業獲利趨勢持續向上，2024年第三季獲利正式突破5000億元，隨後四季獲利不僅呈現階梯式成長，更是不斷刷新歷史紀錄續創高峰，截至今年第三季，台股AI供應鏈獲利合計距離７000億元大關只差臨門一腳。
台股AI企業獲利年增率近兩年也呈現三級跳，獲利年增率自2024年第一季由負轉正後，接下來連續七季獲利年增率都維持雙位數成長，2025年第一季年增率更逼近60%，顯示自2020年以來，台股AI供應鏈獲利動能持續獲得支撐。
凱基台灣AI 50(00952)ETF研究團隊表示，Open AI擴張基礎建設，陸續與科技大廠簽訂雲端算力協議，並與晶片大廠合作建置資料中心；CSP大廠加大資本支出力道，市場預估2026年美系四大雲端服務供應商資本支出將達4960億美元，年增率上看27%。科技巨頭AI軍備競賽白熱化，帶動相關產業實質需求，也為AI島鏈的台股上漲動能續添柴火。
研究團隊指出，台灣第三季經濟成長率達7.64％，較８月預測大幅上修4.73個百分點，增幅創17季新高；受惠AI出貨，９月出口542.5億美元，年增率33.8％，連續23個月正增長，反映台灣GDP與出口數據皆強勁增長，台股基本面強韌有撐，有望挹注股市上漲動能。
展望後市，研究團隊表示，AI需求強勁支撐，加上美中緊張關係趨緩等利多因素加持，台股盈餘動能預估從第三季開始轉強，並可望一路延續到2026年。目前台股2026年預估本益比大約落在17.9倍，略高於長期平均的15倍，但未達一個標準差，顯示本益比雖偏高，但未達失控狀態。
研究團隊指出，隨著美國聯準會降息預期升溫，資金行情可望啟動，受惠於成本壓力降低的中小型AI族群，也可望有一波表現空間；多頭行情時小型股表現有機會更甚大型龍頭，網羅AI上中下游供應鏈、精準挖掘AI供應鏈潛力族群的高純度AI ETF，將是可以留意的方向。
