00953B、000985B年終配息出爐 想領息最晚這天買！

群益投信旗下2檔債券ETF，年終最後一次配息初估出爐！群益優選非投等債（00953B）預估每股配發0.061元，維持跟連續5個月相同配息金額；另一檔新成立的群益ESG投等債0-5（00985B）預估每股配發0.048元，維持上月配息水準。

以00953B今（21）日收盤價9.63元推算，單次配息率近0.63%，年化配息率約7.6%。

若以今年來算，全年一共配息0.79元，以今年首次除息的前一日收盤價10.32元計算，若一路不賣，每次參與除息，包括這次，則今年的現金殖利率約7.65％。

至於00985B，若以今天收盤價10.25元推算，預估單次配息率近0.47%，年化配息率約5.6%。

以上2檔，本次除息日均訂於12月3日，收益分配發放日為12月30日，想參與領息的投資人，最晚需在12月2日買進。

財富管理專家表示，聯準會雖然於9月、10月各降息1碼，不過受美國政府關門影響，重要經濟數據恐難產，加上近期部份聯準會官員釋出鷹派言論，重擊降息預期。根據FedWatch最新數據，12月降息機率僅32.8%，相較前一月的93.7%，大幅降溫，也令債市表現承壓。面對市場不確定性氣氛濃厚，也使得債市投資難度增高。

專家建議，投資人可適度配置存續期間短、對市場利率敏感低、受利率變動影響較小的短天期投等債，來抵禦利率波動的風險，且若如期降息，價格亦可同步受惠，是現階段進可攻，退可守的好選擇。

00985B今年來受益人新增約1.4萬人，增加人數僅次於債券ETF人氣王：群益優選非投等債（00953B）；績效部分，11月以來，00985B上漲1.48%，00953B上漲約0.7％。

