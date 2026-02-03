00961配息0.06元！年化殖利率7.3％ 想領息最晚這天買

喜歡領息的投資人請留意！富蘭克林華美投信旗下的FT臺灣永續高息（00961），配息初估出爐，每單位預估要配發0.06元，是去年8月以來的新高水準。

以昨天收盤價9.87元計算，00961的年化殖利率約7.3％，在高息ETF當中名列前茅，而且股價不到10元，買1張，1萬有找。

00961這次的除息交易日為2月26日，想要領息的投資人，最後買進日是25日，就能在3月25日領錢。

每月配息的00961，是高息型ETF，目前的主要持股包括長榮、陽明、群創、大同、聯電等等，持股權重分散，並未集中單一個股，相對可降低重押單一個股風險。

更多品觀點報導

國泰4檔債券ETF分紅囉！00933B、00780B配息揭曉 同日入帳

一銀發財米、發財錢母限量登場 特入金庫、「金山財神廟」祈福！

