00961、00919吃滿利多！傳群創打入SpaceX供應鏈 封關爆80萬巨量創新高

台股2025年封關日上演驚奇行情，面板大廠群創（3481）近日績效亮眼。市場盛傳群創成功打入美國太空探索公司SpaceX低軌衛星供應鏈，激勵其股價繼連兩日漲停後，今（31）日再度放量強攻，盤中最高觸及17.75元，創下年度新高價。

群創全日最終爆出超過80萬張的巨量，並帶動盤中友達（2409）、彩晶（6116）等面板族群聯袂上揚，成為封關日盤面最強勢的焦點。

在權值股領軍下，加權指數終場穩健站上29,000點整數大關，為2025年台股交易劃下亮麗句點。

群創本波漲勢的核心動能，來自於其從面板產業成功跨足高階半導體封裝的轉型題材。公司近年積極發展扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，並已成功出貨給國際衛星大廠，用於地面接收裝置的關鍵元件。

群創董事長洪進揚日前雖未證實客戶名稱，但他強調，該客戶為「講出來大家都知道」的國際級大廠，且相關產線已滿載至明年上半年。法人圈普遍認為，此一合作案不僅為群創帶來實質訂單，更重要的是，它代表群創的技術實力已獲全球頂尖科技公司認可，為其開拓了全新的成長曲線。

群創股價連日噴出，讓許多投資人措手不及，網路社群平台浮現大量討論，不少投資人對於錯過此波行情感到扼腕。市場分析師提醒，在追逐強勢個股時，需留意股價波動風險，以及追高可能面臨的修正壓力。

事實上，在群創股價發動之前，部分採取策略性選股的ETF，已悄然將其納入投資組合，對於尋求穩健參與市場熱點，又希望分散單一個股風險的投資人而言，ETF提供了理想的解決方案。

根據最新資料，FTESG永續高息ETF（00961），在其11月的成分股調整中，已將群創納入，目前持股權重約3.5%，為所有ETF權重最高。

法人分析，00961的選股邏輯著重於篩選「股東權益報酬率（ROE）呈現正向增長」的企業，此策略使其不僅能捕捉傳統高配息股，更能領先市場發掘如群創這類具備強大轉機與成長潛力的標的，兼顧了「高息」與「成長」兩大要素。

除了00961，市場上其他持有群創的高股息ETF亦同步受惠，例如：復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、以及元大台灣價值高息（00940），持有權重分布於2.5%至3.0%區間。

台股ETF群創持股權重

股票代號

股票名稱

收盤價(元)

權重(%)

00961

FT臺灣永續高息

9.46

3.93

00964

中信亞太高股息

11.68

2.11

0051

元大中型100

91.55

1.45

00901

永豐智能車供應鏈

25

0.51

00984A

主動安聯台灣高息

11.03

0.47

00850

元大臺灣ESG永續

55.15

0.30

00735

國泰臺韓科技

52.8

0.28

00888

永豐台灣ESG

20.23

0.27

0052

富邦科技

37.45

0.2259

006203

元大MSCI台灣

118.2

0.19

0057

富邦摩台

190.95

0.1881

0053

元大電子

139.9

0.17

006204

永豐臺灣加權

146.15

0.17

資料來源：CMoney（2025/12/30）

