009803年終除息再上一層樓 市值型台股ETF新兵配息一表掌握

盤點今（2025）年發行的5檔被動市值型台股ETF新兵配息狀況，12月將有保德信市值動能50 ETF(009803)與富邦旗艦50(009802)分別於17、16日除息，其中，009803本次最新預估配息金額較前次配息0.19元更高。

至於富邦淨零ESG 50（009809）因為10月才掛牌，依信託契約第18條規定，成立日起滿60日 (含)後，才會收益分配，因此12月並未除息；聯邦台精彩50(009804)因為是半年配設計，故12月並未參與配息。

玉山投信指出，今年台股ETF市場相當精采，除了本土與外商投信相繼投入ETF市場，ETF產品也從被動型開放至主動型，而這兩大類ETF各擁特色，各有不同優勢，對投資人而言，除有更多元化的選擇，資產配置也能從被動型、主動型等特質做布局，例如投資人可參考被動型ETF的換股篩選邏輯，是否符合配息需求或是追求資本利得契機。

保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷指出，川普計劃明年初宣布聯準會新任主席，點名哈塞特為潛在人選，市場預期12月降息1碼機率上升至86%，有利市場資金活絡，美股近期表現強勢，也帶動台股再度轉強，3日上漲228點，漲幅0.83%，指數來到27793點，持續站穩短中長天期均線之上，技術面對多方有利。

楊立楷表示，自從Google等力推自研晶片，亞馬遜也宣布推出第三代最新自研AI訓練晶片Trainium 3全力搶市，將與輝達、Google正面競爭，反映出AI熱潮方興未艾，AI題材亦將持續為2026年台股投資主軸，而相關台廠供應鏈近期受惠於題材面成為資金焦點，推升股價表現相對亮眼。

楊立楷分析，當前國際AI巨頭的預估本益比多位於20倍至30倍區間，相較2000年網路泡沫時期本益比動輒40倍至400倍有相當大的差距，且目前AI龍頭企業估值具有獲利基礎為支撐，根據高盛統計1990年以來的資料，現在AI週期中，獲利的企業占比百分位為91，即獲利占比勝過逾9成的時期、債務占比百分位僅為13，量化指標顯示當前AI科技股的泡沫化風險仍相對較低。

看好台股2026年在科技股的推升下有高點可期，楊立楷建議，投資人不妨透過市值型台股ETF參與這波由AI帶動的多頭列車，聚焦具有成長性之各產業指標企業，並以市值、動能、成長、價值、品質等五大篩選因子作為選股標準，全方面挑選體質佳的優質企業。

