009803換股13檔 經理人說明換股佈局主軸！

保德信市值動能50 ETF(009803)第2次換股囉！50檔成分股當中，這次採「13進13出」，選股方向主要是「市值成長」為投資概念，以具代表性的權值股為核心，同時包括不少具備成長潛力的隱形冠軍，經理人也說明了換股佈局主軸。

009803經理人楊立楷指出，本次換股強化科技主軸，涵蓋AI伺服器、PCB、摺疊手機、5G等新興科技供應鏈，並補充電網升級、醫療新藥、ESG環保、旅遊復甦及鋼鐵基建等多元題材；剔除方面集中在獲利動能不足的航運、傳統半導體等產業，目標透過鎖定近半年漲幅亮眼的強勢科技股，強化成長動能，並加碼政策題材及長期潛力產業，形成兼顧短期報酬與中長期穩健的產業輪動布局。

廣告 廣告

成分股納入： 1519 華城、1590 亞德客-KY、1795 美時、2006 東和鋼鐵、2301 光寶科、2731 雄獅、4958 臻鼎-KY、6442 光聖、6446 藥華藥、6781 AES-KY、6805 富世達、8210 勤誠、8422 可寧衛*

成分股刪除： 2385 群光、2603 長榮、2609 陽明、2610 華航、2615 萬海、2618 長榮航、2727 王品、4763 材料*-KY、5269 祥碩、5871 中租-KY、6278 台表科、6670 復盛應用、8464 億豐

009803今年3月掛牌上市，6月首次換股，當時採「9進9出」。

展望台股，楊立楷指出，近期台股受美股科技股承壓影響再度出現回檔走勢，不過指數仍位於季線之上，依舊維持多方型態，惟研判短線技術指標可能出現整理格局，加上時序進入法人結帳及壽險政策影響，靜候市場換手整理並持續留意季線支撐力道。

整體而言，楊立楷表示，在AI供應鏈加持之下，台股盈餘成長持續看旺，特別是全球主要雲端服務供應商(CSP)持續增加AI相關資本支出，帶動台灣供應鏈從晶圓代工到電源供應器、散熱模組皆受惠，且近期新創型CSP加入競爭，進一步推升整體訂單能見度持續延伸，根據研調機構預估，2026年台股企業盈餘成長率可達19.7%，其中電子股更有21.8%的成長空間。

楊立楷建議，若想參與台股成長行情契機，不妨透過市值型ETF，由於市值反映企業成長與市場價值，通常與企業的獲利能力和成長性高度相關，建議聚焦結合市值、成長、動能等多因子策略又具季配息特色之ETF，同時掌握成長機會與現金流，讓資金運用更彈性靈活。

更多品觀點報導

過世後才入帳的股利 國稅局提醒也要計入遺產！

00946元月除息0.058元！連5月不變 想領息最晚這天買

