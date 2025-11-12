009804投資台灣前50大公司 可成核心配置
【記者柯安聰台北報導】隨著AI商機持續發酵，市場對「AI泡沫化」的疑慮逐漸升溫。美國S&P 500指數經周期調整本益比逼近2000年網路泡沫高點，那斯達克「AI七雄」平均本益比逾35倍，但第3季營收增速已降至12%，低於第2季的18%。摩根士丹利與高盛警示估值與基本面脫鉤，英國央行總裁更指出，若AI概念股修正，可能引發全球需求下滑。法人分析，若聯準會12月暫停降息、流動性退潮，美股科技股恐出現15%至20%的技術性回調，也將牽動全球與台股表現。
不過，台灣基本面仍展現強勁韌性。10月出口金額達618億美元，創單月歷史新高、年增49.7%，再度超越南韓，財政部預估全年出口可望突破6000億美元，年增率上看3成，追平1980年代以來第2長上升週期，為台股後市提供支撐。聯邦投信認為，雖然全球評價接近高檔，但美台企業第3季財報普遍優於預期，獲利動能穩健，建議投資人維持高持股水位，並依據財報表現汰弱留強、彈性調整組合。
圖：台灣出口總額近3年表現
聯邦投信表示，觀察台股產業面，AI應用出口暢旺與匯率穩定帶動相關供應鏈獲利創新高，銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB）、散熱模組及伺服器組裝等族群均受惠。雖進入傳統淡季，但AI伺服器與高效能運算（HPC）訂單能見度可望延續至明年第1季，市場資金將持續聚焦基本面佳與具成長潛力的企業。
聯邦投信指出，雖然市場對AI概念股的高估值仍有部分疑慮，但台股整體企業體質健全、產業鏈完整，仍具長期競爭優勢。聯邦台灣精彩50 ETF（009804）透過投資市值台灣前50大公司，兼顧報酬潛力與風險分散，並涵蓋半導體、電子、金融及傳產等台灣代表性產業龍頭，且現在1張約1.4萬元。隨著AI應用推進、企業獲利提升與出口回升，台股長期投資價值持續增溫，009804有望成為小資族參與台灣景氣復甦與AI趨勢的核心配置選擇。（自立電子報2025/11/12）
