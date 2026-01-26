009815上演蜜月行情！今掛牌上漲 聚焦美股科技巨頭
(009815)大華美國MAG7+今(26)日正式於櫃買中心掛牌，順利上演蜜月行情，至發稿為止，上漲逾1％，當初參與募集的原始投資人，如今帳面都是獲利。
009815為全台首檔聚焦美股「七大科技巨頭(Magnificent 7)」的ETF，追蹤櫃買中心與彭博(Bloomberg)首度聯手合作開發的股票指數。
大華銀投信總經理王政修指出，身為首家在台灣發行ETF的外商投信，始終秉持深耕台灣、連結全球的承諾。繼推出高股息ETF產品精準捕捉在地需求並獲得投資人高度認同後，更瞄準投資人需要具備國際競爭力的成長型資產來優化投資配置，因此推出009815，協助台灣投資人在美股 AI浪潮和科技成長中，以簡單且高效方式，打造AI投資的核心標的。
王政修表示，在AI角逐的賽道中，MAG7在資本、人才與生態三方面已構築起極高的競爭護城河，布局這些「更難被取代」的企業，才能掌握趨勢成長的機會。
他說明，根據彭博統計至2025/12/31，MAG7的資本支出已佔S&P 500指數成分股總和25%以上。這種鉅額規模的資本支出，大幅拉開與後進者之間的差距。同時，全球頂尖的科技人才高度集中在這些科技巨頭及其生態系，等同研發技術掌握在這些關鍵企業手上。最重要的是生態系統的全方位影響力：從雲端運算（AWS）、作業系統（Windows）到移動終端（iPhone）與社交媒介，MAG7在AI生態已然成為了難以替代的要角。
彭博指數亞太產品主管莊戟也祝賀009815正式掛牌，他表示，本檔ETF追蹤的指數承襲了彭博在指數領域的深厚底蘊與方法論優勢，兼具國際視野與在地需求，可精準捕捉美股大型科技領袖企業的成長動能。未來，彭博亦將深耕台灣市場，並與在地機構緊密合作，協助投資人更有效把握市場契機。
大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，過去一年儘管政治不確定性升高，但聯準會與國際貨幣基金(IMF)、世界銀行等機構持續上修美國經濟成長預測，其核心動能就是來自於AI帶動的結構性資本支出循環，代表AI投資已不僅是科技題材，更是實質GDP的推動力。
郭修誠指出，近期台積電宣布2026年資本支出，大幅超出市場預期，更凸顯AI需求的扎實和未來性，在此趨勢下，具備高度護城河與技術領先優勢的科技龍頭，將是主要的受惠對象，透過具備集中化布局特色的009815，投資人更將站穩AI成長紅利的第一線。
