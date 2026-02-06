



▲009816跌破10元能撿？看懂台積電ADR這訊號…大盤震盪反而是長線進場良機（圖／pixabay）

受到美股昨夜重挫的利空襲擊，台股今（6）日開盤面臨沈重賣壓，加權指數早盤一度大跌超過500點，失守31300點關卡。不過，在一片慘綠的盤勢中，台積電ADR逆勢上漲1.54%的表現成為市場最大底氣；在「權值王」扮演穩盤要角的背景下，有望緩解大盤下殺力道，若後續能有效消化早盤的恐慌賣壓，或許有機會看到指數收斂跌幅，嘗試挑戰開低走高的走勢。

廣告 廣告

在這樣的市場氛圍下，甫掛牌上市的凱基台灣TOP 50（009816）成為盤面焦點。雖然股價受大盤拖累跌破10元發行價，暫報9.98元，但低檔承接買盤卻異常踴躍。截至上午9點30分左右，成交量已突破14萬張，顯示許多投資人將此次大盤回檔視為難得的「黃金買點」，趁著股價修正時積極進場布局。

009816之所以能在逆風中展現強大吸金力，主要歸功於其設計機制切中長期投資人的需求。該ETF主打「不配息再投入」，將股息直接滾入再投資以追求複利效果，並具備「經理費率低廉」的優勢，不僅省去處理配息的稅務成本，更適合想精準複製大盤績效的投資人。這也解釋了為何在今日大跌市況中，內盤成交佔比仍高達六成，顯示多數資金是主動進場買進。

從資金流向來看，市場對這類新型態市值型ETF的接受度相當高。據CMoney統計至2月5日的數據，009816自2月3日掛牌以來，短短三天內基金規模已衝上149.91億元，成長幅度高達40.62%。在大盤震盪之際，資金反而加速湧入這類具備低成本、高效率特性的標的，尋求長線資產增值的機會。

雖指數短線震盪難免，但在台積電等權值股基本面有撐的前提下，台股下檔具備強韌支撐。對於看好台股後市但不想單押個股的投資人來說，009816這類純市值型ETF若隨勢回檔，反而是撿便宜的良機；隨著後續大盤止穩反彈，這類標的有望率先受惠，不僅賺了股價價差，也透過不配息機制賺到了時間複利。

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險

更多東森財經新聞報導



台股下跌488點 三大法人賣超903億 網驚：真的很扯

台股封關在即「賣誰、留誰」？ 法人揭4大實戰心法

川普急需成績單，市場真的會買單嗎？從白宮動盪到記憶體狂潮的投資試煉