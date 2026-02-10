009816「不配息」績效比0050更強？不敗教主曝3優勢：成分股不會有拖油瓶

​被市場稱為「不配息的0050」凱基台灣TOP50（009816）自2月3日掛牌上市後，短短5個交易日累積成交量已突破136萬張，一舉躍升ETF成交王，市場關注度持續升溫。不少投資人好奇0050和009816該怎麼選擇？對此，不敗教主陳重銘在臉書發文點破配息迷思，他直言，配息只是幻術，因為到頭來還是「把自己的錢配給自己」。而009816不配息但有3大優勢，避免成分股裡面有賠錢貨、拖油瓶。​



​陳重銘指出，有網友問，009816不配息，而是把股利持續買回，那麼投資人手中的張數會不會增加？答案是不會，會增加的是淨值。ETF持有很多的成分股，成分股的股價跟持有張數也都不一樣，把這些成分股的總價值加起來，再除以ETF的單位數，算出來的就是ETF的『每股淨值』，這個不用自己算，投信官網都有公告，如果是在盤中交易時段，每15秒會更新一次最新的淨值。ETF有沒有折溢價，全部看即時淨值。

配息只是幻術？ ​ 陳重銘： 把自己的錢配給自己 ​

​陳重銘說明，當ETF的成分股配息時，ETF就會拿到股利，先假設後面填息好了，這時候ETF總價值就會提升，所以每股的淨值也會提升。當然啦，如果成分股貼息的話，ETF的淨值也會往下，所以並不是配息越高越好，重點還是填息。

陳重銘舉例，目前009816的規模是216億元，假設他今年拿到10億元的股利好了，當成分股填息時，009816的總值就會從216億元變成226億元，總價值上升就會讓淨值增加。白話文：「你沒拿到股利，但是股價上漲」。如果009816配息10億元的話，總價值會維持在216億元，淨值就不會上升。白話文：你拿到股利，但是股價沒上漲。其實配息只是幻術，因為到頭來還是「把自己的錢配給自己」。

​陳重銘直言，為什麼說不配息比較好？因為中華民國萬萬稅啊，領到股利要繳所得稅跟補充保費，還有可能把股利拿去爽爽花掉，所以源頭上不給你股利，等於在幫投資人存錢投資，當股市趨勢向上時，就會有複利效果。

​陳重銘強調，其實，配不配息只能算前菜跟沙拉，009816真正進化的有：

成分股要賺錢：台灣50指數（0050）只挑選市值大的公司，就算是零營收、賠錢的康霈(6919)一樣入選。009816嚴格挑選「近四季稅後純益總和> 0」，避免成分股裡面有拖油瓶。 持股分散性較佳：台灣50指數用市值來決定權重，結果有超過6成集中在台積電，其他49之成分股平均一檔僅零點幾%權重，根本是路人甲乙丙，沒有表現的空間。009816的台積電權重與大盤相當(約43%)，持股更為分散，每一檔成分股都有發揮的空間。 009816還引入了「動能加碼」機制，把權重分配到高成長的成分股，創造出過去18年超越大盤169%的漂亮績效。



